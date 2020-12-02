Bahçeli: ‘CHP’nin tarlasını süren çoktan sürmüştür’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kadınların desteklenmesi konusunda öncelikli hedefin şiddetin kökünün kazınması olduğunu belirterek, “Partiler üstü bir anlayış içinde hareket ederek suç üreten, suçlu çıkaran, suça teşvik eden fiili veya potansiyel bütün toplumsal kaynakları A’dan Z’ye kurutmak, tedavi ve rehabilite etmek şarttır” dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

KADINA ŞİDDET FELAKETTİR

“Kadınlarımızın, kızlarımızın, çocuklarımızın vahşete kurban gitmeleri neresinden bakarsak bakalım felakettir, rezalettir, cinayettir. Bizim atmamız gereken tarihi adımın ilk halkasında, kadına yönelik şiddetin, kadınlığın itibarına yönelmiş nefretin bütünüyle tasfiye edilmesi ve önüne geçilmesi yer almaktadır. El birliği yaparak, güç birliği yaparak, partiler üstü bir anlayış içinde hareket ederek suç üreten, suçlu çıkaran, suça teşvik eden fiili veya potansiyel bütün toplumsal kaynakları A’dan Z’ye kurutmak, tedavi ve rehabilite etmek şarttır. Bunu yaparsak insanlığa ve insanlarımıza muazzam nitelikli manevi bir reformu kazandırmış oluruz.

‘CHP SİYASET FALSOSU’

CHP Türkiye’ye cephe almış bir siyaset ayıbı, bir siyaset defosu, bir siyaset falsosudur. Bizim CHP’yle sorunumuz Türkiye’yle sorunu olduğu içindir. CHP’nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren çoktan sürmüştür. Yine bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna satılmış demesi bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır. Batı’nın oyunlarına ses çıkaramayan densizler, Katar’la yatıp Katar’la kalkıyorlar. Bu terazi bu sıkleti çekmez, bu tekerlek bu tümseği geçemez. Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür.

TÜRKLÜĞÜN AYAKLARI ALTINDA

Fransa Senatosu’nun Dağlık Karabağ ile ilgili hükümsüz, geçersiz ve kâğıt parçasından farksız kararı Türklüğün ayakları altındadır. Neymiş, Senato, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni küstahça tanıyormuş. Ermeni sevdası nükseden Fransa her zaman olduğu gibi, tarihin yanlış tarafındadır. İrini Harekâtı kapsamında, bir Alman firkateyni Türk bandıralı bir ticaret gemisine baskın düzenlemiştir. Bu korsan müdahale muhatap hiçbir devletin yanına bırakılmamalıdır.”