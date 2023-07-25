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Bahçeli: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#CHP#Ekrem İmamoğlu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 18:34

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Genel kuruldaki görüşmeleri değerlendiren Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi.

Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle. O bakımdan kendi kendime sordum; CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" ifadelerini kullandı.

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#Devlet Bahçeli#CHP#Ekrem İmamoğlu

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