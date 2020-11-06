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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bahçeli: CHP sözcüleri yalancı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Bahçeli: CHP sözcüleri yalancı
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

“İzmir’de, 1989 yılından bugüne kadar, bir dönem haricinde, yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP’nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp, kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir. CHP Genel Başkanı’yla parti yöneticilerinin aynı anda girdikleri hezeyan nöbetinden bir türlü kurtulamamaları, sürekli yalana, dolana ve iftiraya müracaatları telafisi olmayan siyasi ahlak noksanlığının ileri düzeyde ilamıdır. Bunların kalpleri kararmıştır. CHP’nin yalancı sözcülerinin mumu yatsıdan önce sönmüştür. CHP’nin enkaz üzerine kurmak istediği istismar kumpası bozguna uğramıştır.”

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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