×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli: CHP bu metnin neresini beğenmedi

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#CHP
Bahçeli: CHP bu metnin neresini beğenmedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Dört siyasi parti hazırlanmış ortak açıklama metnine imza koyarak milletimizin ve devletimizin iradesine ses olmuşlardır. Sormak lazımdır ki CHP, bu metnin neresini beğenmedi” dedi.

Haberin Devamı

MHP Lideri, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı:

TBMM’DE TERÖRİST İSTEMİYORUZ

“TBMM’nde terörist istemiyoruz. İlk önerim, 57 DEM vekilinin maaşının ve Hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. İkinci önerim, teröre yardım ve yataklık yapan sözde vekillerin dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır. Üçüncü önerim, yeni anayasa sürecinde, AYM’nin yeniden yapılandırılması ya da kapatılmasıdır. Dördüncü önerim, TBMM Genel Kurulu’nda kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesidir.

CHP YÖNETİMİ YOK HÜKMÜNDE

Dört parti ortak açıklamaya imza koyarak milletimizin ve devletimizin iradesine ses olmuşlardır. Sormak lazım, CHP bu metnin neresini beğenmedi? CHP yönetimi bizim nazarımızda yok hükmündedir.” 

Haberin Devamı

AYM’YE SERT ELEŞTİRİ

- Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’ni de şöyle eleştirdi: “Anayasa Mahkemesi’nin malum başkanı ve mahut üyeleri şehit haberleri karşısında acaba ne hissetmişlerdir? Bay Zühtü, senin kumandan, senin ipin kimin elindedir? Mahkeme üyeleri siz daha ne yapıyorsunuz?”

BU BİLDİRİ İÇİN ŞART ÖNE SÜRÜLMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde ortak bildiri tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli: CHP bu metnin neresini beğenmedi

Çelik, CHP’nin bildiriye imza atmaması konusunda, “Hiçbir gerekçe, TBMM’de teröre karşı hazırlanan bir ortak bildiriye imza atmamayı mazur gösteremez. Bu bildiriye imza atmak için şart öne sürülmez. Mehmetçik’in yanında, terörün karşısında duracaksın. Bunun ne şartı olacak? Herhangi bir şart olmaz” dedi. (ANKARA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MHP#Devlet Bahçeli#CHP

BAKMADAN GEÇME!