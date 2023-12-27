Bahçeli: CHP bu metnin neresini beğenmedi

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MHP Lideri, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı:

TBMM’DE TERÖRİST İSTEMİYORUZ

“TBMM’nde terörist istemiyoruz. İlk önerim, 57 DEM vekilinin maaşının ve Hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. İkinci önerim, teröre yardım ve yataklık yapan sözde vekillerin dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır. Üçüncü önerim, yeni anayasa sürecinde, AYM’nin yeniden yapılandırılması ya da kapatılmasıdır. Dördüncü önerim, TBMM Genel Kurulu’nda kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesidir.

CHP YÖNETİMİ YOK HÜKMÜNDE

Dört parti ortak açıklamaya imza koyarak milletimizin ve devletimizin iradesine ses olmuşlardır. Sormak lazım, CHP bu metnin neresini beğenmedi? CHP yönetimi bizim nazarımızda yok hükmündedir.”

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AYM’YE SERT ELEŞTİRİ

- Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’ni de şöyle eleştirdi: “Anayasa Mahkemesi’nin malum başkanı ve mahut üyeleri şehit haberleri karşısında acaba ne hissetmişlerdir? Bay Zühtü, senin kumandan, senin ipin kimin elindedir? Mahkeme üyeleri siz daha ne yapıyorsunuz?”

BU BİLDİRİ İÇİN ŞART ÖNE SÜRÜLMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde ortak bildiri tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, CHP’nin bildiriye imza atmaması konusunda, “Hiçbir gerekçe, TBMM’de teröre karşı hazırlanan bir ortak bildiriye imza atmamayı mazur gösteremez. Bu bildiriye imza atmak için şart öne sürülmez. Mehmetçik’in yanında, terörün karşısında duracaksın. Bunun ne şartı olacak? Herhangi bir şart olmaz” dedi. (ANKARA)