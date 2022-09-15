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Bahçeli: ‘Can Azerbaycan yalnız değildir’

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#Devlet Bahçeli#MHP#Azerbaycan
Bahçeli: ‘Can Azerbaycan yalnız değildir’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 23:59

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir. Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Ermenistan’ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun, doğacak ağır sonuçlardan mesuldür” dedi.

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SOSYAL medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan’a art arda saldırılarda bulunan Ermenistan’a tepki gösterdi ve özetle şu mesajları verdi: “Karabağ Zaferi’ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri, mütecaviz eylemlerine hız vererek kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir. Azerbaycan sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçin istikametinde Ermeni silahlı unsurlarının alçak saldırısı sonucunda 50 Azerbaycan neferi şehit olmuştur. Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir. Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir.

TÜRKİYE ARKASINDA

Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. MHP, Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ’ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde kardeş ülke Azerbaycan her türlü hayâsız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. Türkiye’nin desteği de tam ve eksiksizdir.

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Ermenistan’ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür. Vatan uğruna şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in şahsında kardeş Azerbaycan halkına ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyorum. Unutulmasın ki, bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir.”

 

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#Devlet Bahçeli#MHP#Azerbaycan

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