Bahçeli çağrısını yeniledi: İmralı ile DEM yüz yüze görüşsün

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında “Gün, kısır çekişmelerin günü değildir. Gün, Türk milletinin topyekûn ayağa kalkma, kenetlenme, tek yürek olma günüdür” diyerek özetle şöyle konuştu:



“Terörsüz bir Türkiye, huzurlu ve güvenli bir Türkiye demektir. Kürt’ü Türk’ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar imkânsızdır. O halde el ele verip, gönüllerimizi birbiriyle yoğurarak terörü ve bölücülüğü gündemimizden tamamıyla çıkarmalıyız. MHP her sözünün arkasındadır. Ne demişsek aynen yanındayız. İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz.

TEK TEK NOT ALIYORUZ

Televizyon ekranlarına yuvalanan özel görevli MHP düşmanlarını, ne dedikleri belli olmayan cahil ve küstah yorumcu müsveddelerini, bilhassa Halk TV başta olmak üzere MHP’ye saldırı ortamı açan, taltif ve teşvik eden medya organları ve patronlarını tek tek not aldığımızı, yeri ve zamanı gelince de burunlarından fitil fitil getireceğimizi, kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının tenhada özrünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyorum.

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TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ

Türk-Kürt kardeşliğini kemikleştirip Türkiye Yüzyılı’nı gerçeğe dönüştürmek için sabırla mücadele ediyorken, etnik bölücülüğün ve terör örgütünün hain emellerine kucak açan ve destek olan namertleri Türk milleti affetmeyecektir. Kürt kardeşlerimizin terörle, terör örgütüyle ne ilgisi ne de ilişiği söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir. Yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil kucaklayıcı siyaset hedefimizdir. Dışımız yanarken, içimizi barış ve kardeşlik seferberliğiyle pekiştirip kalemizi güçlendirmemiz herkesin milli ve manevi vecibesidir. Aynı zamanda ortak yararımızadır.”

AHMET TÜRK’E: AĞALIK VASFI VAR

Bahçeli, konuşmasının ardından Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüşeceği” haberlerinin sorulması üzerine Bahçeli, şu yanıtı verdi: “Ahmet Türk önemli bir şahsiyet. Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır.”

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AHMET TÜRK: BAHÇELİ’YLE GÖRÜŞEBİLİRİZ

Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına ilişkin, “Görüşme talebimiz yok ama ileride görüşebiliriz” dedi. Dün TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile görüşen Türk, Bahçeli’nin açıklamalarına ilişkin şunları söyledi: “(Bahçeli ile görüşecek misiniz?) Öyle bir talebimiz ve öyle bir randevu yok ama ileride görüşebiliriz. Barışa katkı sunacak her eli sıkarız. Bu konuda sıkıntımız yok. Biraz zamana ihtiyaç var, beklemek lazım. Her şey çok flu. Şu anda hesaplanmış bir görüşme yok. İleride olabilir mi, bilemem. Bu ülkenin barışı bizler için çok önemli. Barışa katkı sunacak herkesi de canı gönülden destekleriz.”