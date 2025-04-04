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Bahçeli: Boykot milli güvenlik tehdidi

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#MHP#Devlet Bahçeli#Boykot
Bahçeli: Boykot milli güvenlik tehdidi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 07:00

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, boykot çağrılarına tepki gösterirken “Vatan ve millet sevgisiyle izah ve ifade edilemeyecektir” dedi.

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Alparslan Türkeş’in 28’inci ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Bahçeli, “Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır” derken boykot konusunda CHP’ye de şöyle yüklendi:

“Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde devletine, hukukuna, milli kurumlarına, milli ekonomisine ve meşru hükümetine demokrasi dışı vasıtalarla cephe açan, devamlı şiddet saçan bir muhalefet anlayışına tesadüf edilmemiştir. Sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine ıslah ve terbiyeden muaf bir ihtiras tufanıyla, aynı zamanda kaotik bir zihniyetle saldırması olağandışı vakıa olup milli güvenlik tehdididir. Esnafımıza, eşrafımıza, velhasıl sosyal ve ekonomik hayatımıza boykot maskesiyle operasyona kalkışmanın tarif ve tercümesi ifade ve düşünce hürriyetiyle, demokratik hak ve kazanımlarla bağdaşmayacağı gibi vatan ve millet sevgisiyle de izah ve ifade edilemeyecektir.”          

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#MHP#Devlet Bahçeli#Boykot

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