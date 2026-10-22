Bahçeli başkanlığında MHP İl Başkanları toplantısı yapıldı

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında MHP İl Başkanları toplantısı, gerçekleştirildi.
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MHPİl Başkanları toplantısı, Devlet Bahçeli başkanlığında genel merkezde yapıldı. Toplantıya il başkanlarının yanı sıra parti yöneticileri katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleşirken, herhangi bir açıklama yapılmadı.
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