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Bahçeli başkanlığında MHP İl Başkanları toplantısı yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#İl Başkanları Toplantısı
Bahçeli başkanlığında MHP İl Başkanları toplantısı yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 16:14

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında MHP İl Başkanları toplantısı, gerçekleştirildi.

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MHP İl Başkanları toplantısı, Devlet Bahçeli başkanlığında genel merkezde yapıldı. Toplantıya il başkanlarının yanı sıra parti yöneticileri katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleşirken, herhangi bir açıklama yapılmadı.

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#MHP#Devlet Bahçeli#İl Başkanları Toplantısı

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