Bahçeli: Bakanlar arasında fitne üretimi ahlaksızlık

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MHP Lideri, 28. dönem, 2’nci yasama yılının ilk grup toplantısında özetle şunları kaydetti:



PARTİ İÇİ ÇALKANTILARDAN ŞOK GEÇİRİYOR: Akıl tutulması yaşayan CHP Genel Başkanı’nın, ‘Bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur’ açıklaması evvelemirde aziz milletimize hakaret ve husumet beyanıdır. Parti içi çalkantılardan dolayı şok geçiren Kılıçdaroğlu’nun milletimizin takdir ve seçimine tahammülsüzlük göstermesi faşist dürtülerin sonucudur. İnanıyorum ki, turpun büyüğü heybeden 31 Mart 2024 tarihinde çıkacak, zilletin de, hıyanetin de defteri dürülecektir.



EMEKLİLERİN KÖK ÜCRETİNE DE ZAM YAPILSIN: Birinci gündem konumuz; depremin hasarlarını tümüyle onarmaktır. İkinci gündem konumuz; enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar alınmaktadır. Emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler, enflasyon üzerinde zam verilmesi, hatta zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimiz ve beklentimizdir. Küçük esnafın emeklilik gün sayısı aşağıya çekilmeli ve 7200’e indirilmelidir.



SOYLU’YA İFTİRA KUYRUĞU: Üçüncü gündem konumuz, terörle mücadeleyi mutlak bir başarıyla sonuçlandırıp bu kanlı döngüyü gündemden tamamıyla çıkarmaktır. Terörü bütün inancımla lanetliyorum. 1 Ekim saldırısı Türkiye’ye karşı yapılmıştır. Sosyal medyadan İçişleri Bakanlığı ekseninde maksatlı tartışmaların körüklenmesi, eski ve yeni bakanlar arasında fitne ve fesat üretiminin tahrik edilmesi Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyan arsızlık ve ahlaksızlıktır. Tescilli FETÖ’cülerin özellikle Sayın Süleyman Soylu’ya iftira kuyruğuna girmeleri, bazılarının da görevdeki İçişleri Bakanı’nı kötülemeleri ülkemize kurulan zaman ayarlı bir tuzaktır.



ÇOK TEHLİKELİ SONUÇLAR: Vatana ve millete fedakârlıkla hizmet eden evlatlarımızı darıltırsak, incitirsek, kırıp küstürürsek, Allah muhafaza ihtiyaç hasıl olduğunda sonu şehadet veya gazilik olan şanlı bir mücadele esnasında arasak bile kimseyi bulamayız.”



ARTIK ‘KIBRIS DEVLETİ’ DEMEK GEREK



Bahçeli “Suriye ve Mısır ile temaslar memnuniyet vericidir. Sığınmacıların ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşleri için bütün tedbirler eşzamanlı olarak alınmalıdır. Kazakistan’da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı’nda KKTC’nin gözlemci ülke olarak yerini alması, Kıbrıs Türklüğünün tanınmasında önemli bir eşik olacaktır. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok ‘Kıbrıs Devleti’ demek gerek” dedi.