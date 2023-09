Bahçeli arsa bağışlamıştı... Cemevinin temeli atıldı

Haberin Devamı

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçen yıl bağışladığı, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi Bala Mahallesi Dedebağ mevkisinde bulunan 5 bin 788 metrekarelik arsada, Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu tarafından yaptırılacak olan Hacıbektaş Cem ve Kültür Evi Külliyesi için temel atma töreni düzenlendi. Törene, MHP Genel Başkan Yardımcıları Filiz Kılıç ve Yaşar Yıldırım, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, MHP MYK üyeleri, Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, federasyonun kuruluşunun üzerinden 1 yıl geçmeden önemli sorumluklar aldıklarını belirterek, "Kuruluşumuzun üzerinden daha henüz 1 yıl geçmeden büyük bir atılım içerisine girdik. Büyük sorumluluklar aldık. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli’nin her zaman desteğini arkamızda hissettik. Çünkü bu üzerine inşa edeceğimiz cem evini, kültür merkezini ismine ne derseniz deyin, gönlünüzde hangisini koyarsanız koyun bu arsayı Sayın Devlet Bahçeli bize bağışlamıştı. Bugün burada inşa etmeyi planladığımız bu merkez, bu ibadet yeri Türk ve Alevi dünyasında önemli bir yeri dolduracak. Buna inanıyoruz. Hünkarımızın huzurunda bugüne kadar yapamadıklarımızı burada yapmaya çalışacağız. Horasan ilim ve irfanıyla burada bulunan, buraya gelmiş duygularımızı paylaşan tüm canlar bizim için oldukça kıymetlidir. Başımızda üstünde yeri vardır. Bu kültür merkezi, bütün canlarımıza yılın 12 ayı boyunca kucak açacaktır. Onları bağrına basacaktır" diye konuştu.



’EMPERYALİZMİN OYUNUNA GELMEYE GEREK YOK’



Hiç kimseyi dilinden, renginden ve inancından dolayı ayırmak istemediklerini de söyleyen Şahin, "Bu acıları eskiden çok çektik. Şu anda anlıyoruz ki devlet aklımız, devletimizin aklı bizi tüm siyasi partilerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet aklı devreye girmiştir. Değerli canlar, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu olarak devletine, milletine, inancına, aşkla bağlı Alevisi, Sünnisi ile birlikte barış içinde yaşayan, bu coğrafyada 72 millete bakan herkes bizim canımız, ciğerimizdir. Canlar, aramıza küçük nifakları sokmak isteyen, emperyalizmin oyununa gelerek birbirimizi bölmeye, birbirimizi ötekileştirmeye gerek var mı? Gerek yok. Çünkü hepimiz aynı anadan geldik ve üryan gideceğiz. Giderken de eğer kısmet olursa 1,5 metrekare geniş bir alanda gideceğiz. O da nasip meselesi. Belki bunu da bulamayacağız" dedi.



’GENEL BAŞKANIMIZ İSMİNİN VERİLMESİNİ İSTEMEDİ’



Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin 12 yıl önce arsayı aldığını ve Mersin mitinginde federasyon başkanı ile ön görüşme yapıldığını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise "12 yıl sonra arsanın devri Horasan Erenleri Federasyonu’na devredildi. Genel Başkanımız; ’Bu arsayı hibe ediyorum. Bu arsa sizindir’ dedi. Federasyon Başkanımız da adının Devlet Bahçeli olması için teklifte bulundu. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ’Hayır’ dedi. ’Adı Horasan Erenleri olacak. Bu siyaset üstüdür. Ben sizden oy istemiyorum. Halkıma gönül verdim. Partime gönül verin, oy verin diye bu arsayı vermiyorum. Benim sizden bir isteğim vardır. O da Türkiye bütünlüğünün içinde kalın’ dedi ve bu merkezin adı orada konuldu. Niyet hayr, akıbet hayr düsturu ile el ele verdik ve bu projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu projenin yapımında hiçbir kişi ve kuruluştan bağış alma gibi bir prensibimiz yok. Hiç kimseden 1 kuruş istemiyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla çok ciddi bir maliyeti olan bu projeyi en kısa zamanda Allah nasip ederse açmak için gayret edeceğiz. Projenin her tarafında bir anlam vardır. Bu cemevinin 4 kapısı, 40 makamı vardır. 40 tane hamam vardır. 12 imamı temsilen de 12 köşede teslim taşı figürü yer alacak. Her projenin noktası vardır. İnançlara göre çizilmiş bir projedir. Havlusu, hünkarın havlusundan alınmıştır. Bizim amacımız siyaset üstüdür. Bunun siyaseti olmaz. Sayın Genel Başkanımız da siyaset olmasın diye buraya gelmedi. Bizim arzumuz, inançlarımızdan taviz vermemek. Bir tarafta insanlarımız şiir siyasetine ve ’Alisiz Aleviliğe’ doğru yönlendirilmeye çalışılıyor. Bizim bir insanımızdan dahi vazgeçme niyetimiz yoktur. Hiçbir insanımızdan taviz vermemiz mümkün değildir. Herkes inançlarına sahip çıksın, inançlarından taviz vermesin, kendi ülkesine düşman haline gelmesin. Türkiye’nin düşmanı çoktur. Yıllardır da onunla mücadele ediyoruz. Temel prensip olarak herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı içindeyiz" ifadelerini kullandı.



’BİN YILLIK VARLIĞIMIZI HAZMEDEMEYENLER AYRILIK TOHUMLARI EKİYOR’



Hacı Bektaş-ı Veli’nin 13’üncü yüzyılda söylediği sözlerin günümüzde de önemini koruduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ise "13’üncü yüzyılda insanlığa, dostluk, kardeşlik, barış, birlik, beraberlik, hoşgörü mesajları veren, bizlerin burada cem olmasına vesile olan Hz. Hünkarın ifadesiyle tevhidimiz ’bir olalım, diri olalım’ sözü üzerine kurulmuştur. ’Ezelden ebede açık durur kapımız’ sözüne uygun bir şekilde bu kapı yeniden gönülleri aydınlatmaya devam etmiştir. Anadolu’daki bin yıllık varlığımızı hala hazmedemeyenlerin her dönemde olduğu gibi bugün de milletimiz arasında ayrılık tohumları ekerek, vatanımızı bölme niyetleri elbette vardır. Bunun için, mezhep ve meşrep farklılığını, köken ve ideolojik kamplaşma kitlelerine karşı her türlü gayreti maalesef gösteriyorlar. Birliğimizin, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin aslında neyi amaçladıklarını, sufleyi nereden aldıklarını gayet iyi biliyoruz. Özellikle, kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi Alevi Bektaşi vatandaşlarımız üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de gördüğüne ben yürekten inanıyorum" dedi.



Protokol konuşmalarının ardından temel atma töreni gerçekleştirildi ve hatıra fotoğrafı çekilerek, program sonlandırıldı.