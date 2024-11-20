Bahçeli: Aramızda ayrışma yok

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Cumhur İttifakı’nda görüş ayrılığı olup olmadığını günlerdir yazıp çizenler, boşa koyup dolu tutmanın kurnazlığına sapanlar gündemi epey meşgul etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki derin ve karşılıksız bağı, ahlaki, samimi ve dostane diyaloğu sorgulamak ve sulandırmak gayesiyle maske üstüne maske takan köşebaşı fitnebazları iyice azıtmaktadır.

HABERİ VAR MI TARTIŞMASI

Son günlerde tartışmaların odağında yer alan bazı açıklamalarımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran, aramızda bir anlaşmazlık çıkıp çıkmadığını yorumlayan zevata diyeceğim öz itibarıyla şudur: Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet-i ebed müddetse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Öküz altında buzağı arayacaklarına kendilerine münasip kapak arasınlar, bu sözüm de alayına kapak olacaktır.

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‘VAKİT TAMAM’ PAYLAŞIMI

‘Vakit tamamdır, söz konusu vatandır’ paylaşımlarımızla neyi amaçladığımızı merak edenlere de önce vatan nedir onu öğrenmelerini teklif ediyorum. Millet ve ülkü davasına baş koyarken, Cumhur İttifakı’nı kurarken kefenimiz mücadelemizdir dedik. Türkiye’nin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda terörün kökü kazınacaktır.”

‘KÜRT KARDEŞLERİM BİR OLALIM’

Devlet Bahçeli, “MHP ve Cumhur İttifakı, içinde milletin olmadığı, milli ve manevi değerlerin yer almadığı hiçbir hedefi kabul etmez” diyerek şu çağrıyı yaptı: “Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK, Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika’nın uşağı olmuşlar. Biden’ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım.”

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MSB’NİN KARARINA SAYGI DUYUYORUM

Bahçeli, teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili sorulan soruya da “MSB çok hassas bir bakanlıktır. TSK’nın her konuda yetişmesini sağlayan bir kurumdur. Oranın ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler dışında, hiçbir şeyi bilmeden sadece ve sadece sorgulama yoluyla Türkiye’yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. MSB’nin kararına saygı duyuyorum” karşılığını verdi.