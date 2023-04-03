Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli, Alparslan Türkeş’in vefatının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Alparslan Türkeş
Bahçeli, Alparslan Türkeş’in vefatının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 17:32

Alparslan Türkeş’in vefatının 26. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Bütün engellere rağmen milliyetçilik, bir siyasi proje olarak halka ulaşınca vatandaşlarımızın partimize olan ilgisi artmış ve siyasi bir kurum olarak Milliyetçi Hareket Partisi, millet sinesinde sağlam ve sarsılmaz bir zemin bulmuştur. Merhum Türkeş Bey yolundan hiç dönmemiştir" dedi.

Haberin Devamı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in vefatının 26. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

14 Mayıs seçimlerinin “eşik” olduğunu belirten Bahçeli, “Cumhuriyet’in kuruluşundan 6 yıl önce doğan Türkeş Bey’in siyasi mücadelesi ve emanetleri çok şükür 100’üncü yıla erişmiştir. Önümüzdeki Türk ve Türkiye Yüzyılı da cumhurun iradesiyle Milliyetçi Hareket Partisi’ni beklemektedir” dedi.

Bahçeli mesajına şöyle devam etti:

“Milli birlik ve kardeşliğin simgesi dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türk ve Türkiye sevdalıları olacaktır. Zira Türkeş Bey’in çağrısı ve fikri çehresi de buydu. Partimizin 1969 yılında kuruluşu ile milliyetçilik, yalnızca bir aydın hareketi olmaktan çıkmış, Anadolu'da millet evlatlarının gönlüne yerleşerek hem siyasallaşmış, hem de toplumsallaştırmıştır. Milletin ve devletin her alandaki temel sorunları düşünce kalıbına oturtulmuş ve çözüm yolları önerilmiştir. 1980 sonrası süreçte cebren kesintiye uğrayan siyasal hareketimiz, kurucusu Türkeş Bey'le tekrar toparlanmış, Türk milliyetçiliği kaldığı yerden onun ve dava arkadaşlarının kılavuzluğunda yeniden yola çıkmıştır. Bütün engellere rağmen milliyetçilik, bir siyasi proje olarak halka ulaşınca vatandaşlarımızın partimize olan ilgisi artmış ve siyasi bir kurum olarak Milliyetçi Hareket Partisi, millet sinesinde sağlam ve sarsılmaz bir zemin bulmuştur. Merhum Türkeş Bey yolundan hiç dönmemiştir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#MHP#Devlet Bahçeli#Alparslan Türkeş

BAKMADAN GEÇME!

Yaş ilerledikçe neden daha az uyuyoruz İhtiyaç mı azalıyor uykumuz mu kaçıyor

Yaş ilerledikçe neden daha az uyuyoruz? İhtiyaç mı azalıyor uykumuz mu kaçıyor?

#Sağlık
Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi? Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

#Sağlık
Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok Charlesın kral olmasına en çok onlar seviniyor

Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok! Charles'ın kral olmasına en çok onlar seviniyor

#Kral Charles