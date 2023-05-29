Bahçeli: 85 milyon kazandı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez’de yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Türk milleti bugün tarih yazmış; muteber geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır.İstanbul’un fethinin bir gün öncesinde, aziz milletimiz bu defa parlak bir demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamıştır. Milletimiz iftira ve inkâr siyasetine prim vermemiştir. Dünya birleşmiş ve karşımıza geçmiş, ancak Türk milletine sökmemiştir. Türk milleti 14 Mayıs ile 28 Mayıs’ta tarihi ve hür iradesine hiçbir mihrakın zincir vuramayacağını göstermiştir.

DEMOKRATİK ASALET

Bu tablo gurur verici bir demokratik asaletin, tarih boyunca yüksek mücadelelerle elde edilmiş tam bağımsızlık onurunun ikamesi olmayan kazanımı olarak tarihe geçmiştir. 28 Mayıs cumhurbaşkanı seçiminde küresel kuşatma yarılmış, Türkiye kutup yıldızını andıran aydınlığını korumuştur. Bundan sonra gelecek Türk asrıdır, geleceğin gücü Türkiye’dir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümü taçlanmıştır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ilk adım doğru adamla, cumhurun bizatihi varlığıyla kudretli biçimde atılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten ve samimiyetle kutluyor, Allah bahtını ve yolunu açık etsin diyorum. Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır. Bugün mazlumlar, milli birlik ve kardeşliği kalbinde bayraklaştırmış herkes kazanmıştır. Bugün kucaklaşma, kaynaşma, barışma ve muhabbet kazanmıştır. Kaybeden kötülerdir, kanlı heveslerdir, hain ve kötürüm niyetlerdir, küresel bağlantılı zillet siyasetinin bir avuç yönetici güruhudur. Rabb’im mahcup etmesin, yolda bırakmasın, husumet cephesine fırsat vermesin.”

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HER ŞEY DEĞİŞECEK

- “Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmelerini nasıl buluyorsunuz?” sorusuna Bahçeli, “Siyasi lider olarak mağlup olacağım diye bir söz kullanamaz. O bakımdan saygı duymak gerekir” yanıtını verdi. Bahçeli,”Muhalefette, 6’lı Masa’da değişim bekliyor musunuz? CHP’de de bir değişim yaşanır mı?” sorusuna da“28 Mayıs Fetih öncesi bir tarih olarak, fethin önemi neyse siyasete de onu kazandıracaktır. Önümüzdeki günlerde her şey değişecektir. İnşallah Türkiye değişmez” karşılığını verdi.