Bahçeli 5 ay sonra Meclis kürsüsünde... Yüzüklü mesaj: Tanrı Türkü korusun

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Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından TBMM’deki grup toplantılarına ara veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün tekrar Meclis kürsüsüne döndü. Bahçeli, en son 28 Ocak tarihinde TBMM’de milletvekillerine seslenmişti. MHP Lideri, dün grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Çatışma ve savaşların birbirine eklemlenerek küresel ve bölgesel temelde kaos düzenini ikmal ettiğini görüyoruz. Bundan da oldukça kaygı duyuyoruz. Öncelikle düşünmemiz gereken Türkiye’mizdir. Tahran’a, Bağdat’a, Şam’a, ezcümle diğer komşu ülke başkentlerine atılan bombaların Ankara’ya etkisi olmayacağını iddia etmek için ya cahil ya da görevli bir işbirlikçi olmak kafidir.

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İSRAİL ÇOMAK SOKUYOR

İsrail, İran’a saldırarak Gazze soykırımını perdelemek istemiş, Terörsüz Türkiye’nin tekerine çomak sokmayı tertip etmiş, korku uyandırarak komşu coğrafyaların siyonist-emperyalist kurguya göre yeni baştan tanzimini ve tasnifini planlamıştır. Coğrafyaların bombalanarak silkelenmesi, vekalet savaşlarını kızıştıracak, çalkantılar dönemini başlatacaktır. İsrail’in hiçbir yaptırıma uğramaması, alçaklığının başlıca motivasyonudur.

BM GÜCÜNÜ SAHAYA SÜRSÜN

BM derhal kuvvet kullanmalı, suçlular tarih ve adalet önünde cezalandırılmalıdır. Vakit kaybetmeksizin İsrail terör devletine karşı ortak bir direniş hattı kurulmalıdır. BM operasyonel askeri gücünü sahaya sürmelidir.”

HEDEFE KOŞAN ‘OKÇU SÜVARİ’

Kritik dönemlerde sembollerle mesaj veren MHP Lideri, ay yıldız içinde hedefine uçarcasına ilerleyen okçu süvari figürünün bulunduğu yüzük ve rozet taktı. Yüzüğün çevre işlemesinde “Tanrı Türkü korusun” yazısı dikkat çekti. Okçu süvariler, Hun İmparatoru Mete Han’ın efsanevi savaşçılarından Türk boylarındaki Alperenlere ve Osmanlı’da Akıncılara kadar Türklerin savaş tarihinde önemli yer tutuyor. Yüzük ve rozetin Bahçeli’ye özel tasarım ve üretimle armağan edildiği öğrenildi. MHP’li kaynaklara göre Bahçeli, bölgenin ateş çemberinden geçtiği dönemde Türklerin “Asker millet” özelliğine vurgu yaptı.

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İŞTE AYAKTAYIZ İŞTE BURADAYIZ

Bahçeli “Malumu olduğunuz zorunlu hallerden dolayı grup toplantılarımıza bir süreliğine ara vermiştik. Hamdolsun yeniden bir aradayız. Kavuşmanın tarifsiz duygularıyla dolup taşıyoruz. Hasret kuraklığının, beraberliğin keremiyle sonlanmasıdır vuslat. Ne mutlu bizlere, ne mutlu aziz Türk milletine, işte ayaktayız, işte buradayız, kaldığımız yerden yolumuza coşkuyla devam ediyoruz” dedi.