Bahçeli 10. kez genel başkan

MHP 2023 seçimlerine taşıyacak kadrosunu belirlediği 13. Olağan Büyük Kurultayı’nı dün Ankara Spor Salonu’nda yaptı. MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in ölümünün ardından, 1997’deki olağanüstü kurultay ile genel başkanlık koltuğuna geçen Bahçeli, kurultaya tek aday olarak girdi ve 1277 delegenin oyuyla 10. kez MHP Genel Başkanı seçildi. Bahçeli, Kurultay’daki konuşmasında özetle şunları kaydetti:

SİYASET DEĞİL, ADAMLIK DEĞİL

“Türkiye’yi tuzağa düşürmek için çırpınanları ibretle takip ediyorsunuz. Türkiye’nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Bölücü milletvekillerinin TBMM’ne gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız fezlekelerin, önünde hukuk, arkasında adalet vardır. HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP, beşinci kol faaliyetidir. İYİ Parti, uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir. Cumhur ittifakı kader birlikteliğidir, milli, dürüst birlikteliktir.

SEÇİMLER ZAMANINDA

Erken seçim diye tutturanlar, iyi bilsinler ki, seçimler zamanında yapılacaktır, Parlamenter sisteme geri dönüş yoktur. Bu sürecin herkesi kapsayan bir anayasa ile tahkim ve takviye edilmesi ikinci stratejik hedefimizdir. Türkiye’de demokrasi yok diyenler, bunu külahıma anlatsınlar.

Terörist sevk ve hazırlık merkezi olan HDP, ayranımızı kabartmasın. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatma iddianamesini Anayasa Mahkemesi’ne göndermesi milletin yüreğine su serpmiştir.”

‘CANSA CAN VERECEĞİZ’

MHP Lideri Bahçeli, Kurultay’ın kapanışında yaptığı teşekkür konuşmasında da “MHP, Türk milletinin bekasını yaşatmaya baş koyan, beka tehlikeye düşerse; baş almaya, baş vermeye hazır olan, vatanı ve mukaddes değerleri canı pahasına korumaya yeminli ülkücü ömürler yazmıştır. Cansa can vereceğiz, kansa kan dökeceğiz. İradenizi gösterdiniz genel başkan seçtiniz onurla, yerine getirmeye devam edeceğim” dedi.

MYK’NIN YARISI DEĞİŞTİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) yarısını değiştirdi.

DİVAN’DAKİ 12 İSİM YERİNİ KORUDU

Bahçeli’nin yakın çalışma ekibi olan, partinin çekirdek yönetim kadrosunda ve başkanlık divanında yer alan Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksu, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, Kamil Aydın, Fatih Çetinkaya ve Kadir Şekerci, MYK listesinin de ilk sıralarında yer alan isimler oldu. 75 kişilik listede yer alan diğer isimler ise şöyle: “Ferhat Çakıroğlu, Özgür Bayraktar, Nur Tuğba Aktay, Murat Kotra, Volkan Dudu, Yüksel Kaleci, Nevzat Ünlütürk, Abdullah Bahadır Alperen, Davut Haskırış, İbrahim Özbay, Adem Yurdakul, Ali Uçak, Seçkin Odabaşı, Afşin Birben, Ahmet Kürşat Azkur, Bülent Maşaoğlu, Derya Bulut, Bahadır Bumin Özarslan, Ahmet Yiğit Yıldırım, Turan Şahin, Filiz Kılıç, Emrullah Türe, Ahmet Savaş Çolak, Hüseyin Yıldız, Eyüp Gönültaş, Tarkan Toper, Pelin Yılık, Gökhan Türkeş Öngel, İbrahim Uzun, Murat Turna, Turan Şener, İbrahim Çiftçi, Mehmet Duygulu, İbrahim Ünal, Volkan Uygunuçarlar, Musa Küçük, Hasan Özarslan, Ömer Çağlar Yılmaz, Deniz Depboylu, Uğur Öztürk, Necmi Yıldırım, Serdar Soydan, İdris Aydın, Ahmet Selim Yurdakul, Cengiz Şahin, Fevzi Altuntaş, Yavuz Tellioğlu, Şahin Gürz, Beşir Tatar, Muhammed Köse, Hüseyin Edis, Ömer Ekici.”

MDK’DA DÖRT DEĞİŞİKLİK

Bahçeli, dokuz kişilik Merkez Disiplin Kurulu’nda (MDK) da önemli değişikliklere gitti. Hami Korkmazlı, Gencer Özdemir, Mehmet Azar ve Fevzi Fırat Gözüyeşil yeni listede yer almayan isimler oldu. Taner Gökçek, Cemil Yavuz Aksu, Emin Alper Öztürk, Fazıl Çağrı Kuş ise MDK’nın yeni üyeleri oldu. MDK Başkanı Halil Öztürk, Niyazi Paksoy, Muhammet Tekin, Kürşat Türker Ercan ve Duygu Kurban Gözüoğlu ise MDK’daki yerlerini korudular.

Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ/ANKARA

SEYİRCİSİZ KURULTAY

- MHP tarihi boyunca ilk defa bu dönemde 81 il başkanlığı il kongresini tamamladı ve Türkiye’deki bütün iller üst kurulda temsil edildi. 920 ilçe, 81 il kongresi yapıldı.

- HES kodu kontrolleri yapıldı. Seyirci alınmadı.

- Ana slogan ‘İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik’ oldu.

- AK Parti’den Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu kongreye katıldı.

ERDOĞAN’DAN TEBRİK TELEFONU

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görüşmede MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Bahçeli’ye tebriklerini iletti. Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhur ittifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye’yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. (ANKARA)

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