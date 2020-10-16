Bahçeden 15 ton nar hırsızlığına tutuklama

Olay, 27 Eylülde, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.K.ye ait bahçedeki ağaçlardan 15 ton nar, toplanarak, çalındı. Bahçesindeki meyvelerin çalındığını fark eden B.K.nin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucu arazideki ürünleri dalından toplatıp, çalan kişinin, daha önce de birçok hırsızlık olayına karışan ve emniyette suç kaydı olan Ayhan Mızrak olduğu belirlendi. Şüphelinin adresini belirleyen polis, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlendi. Polisi görünce kaçmaya çalışan Mızrak, kovalamaca sonucu yakalandı.



Gözaltına alınan Ayhan Mızrakın evinde, B.K.nin bahçesinden çaldığı 3,5 ton nar ele geçirildi. Mızrak'ın, çaldığı meyveleri sepetleyerek, satılmaya hazır hale getirdiği öğrenildi. Mızrak'ın, 20 Temmuzda ise merkez Seyhan ilçesine bağlı Mürseloğlu Mahallesi'nde M.A.ya ait arazide ekili 2 ton karpuzu da toplatarak, çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayhan Mızrak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.