Bahçedeki Kangal köpeğini böyle çaldılar

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Olay, 26 Mayıs'ta Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Yıldırım sabah uyandığında, 2 yıldır çiftliğinde baktığı ve ‘Baron’ ismini verdiği Kangal köpeğinin olmadığını fark etti.

Çevrede köpeğini bulamayan Yıldırım, güvenlik kameralarını kontrol etti. Güvenlik kamerasını izleyen Yıldırım, köpeğin bisikletli bir kişi tarafından çiftlikten götürüldüğünü fark etti. Emre Yıldırım, köpeği çalan şüpheli hakkında, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.