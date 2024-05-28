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Bahçedeki Kangal köpeğini böyle çaldılar

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#Sivas#Kangal#Kangal Köpeği
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 16:16

Sivas’ta bisikletiyle gelen kişinin bir çiftliğin bahçesindeki 2 yaşındaki Kangal köpeği ‘Baron’u çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 26 Mayıs'ta Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Yıldırım sabah uyandığında, 2 yıldır çiftliğinde baktığı ve ‘Baron’ ismini verdiği Kangal köpeğinin olmadığını fark etti.

Bahçedeki Kangal köpeğini böyle çaldılar

Çevrede köpeğini bulamayan Yıldırım, güvenlik kameralarını kontrol etti. Güvenlik kamerasını izleyen Yıldırım, köpeğin bisikletli bir kişi tarafından çiftlikten götürüldüğünü fark etti. Emre Yıldırım, köpeği çalan şüpheli hakkında, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Bahçedeki Kangal köpeğini böyle çaldılar

 

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#Sivas#Kangal#Kangal Köpeği

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