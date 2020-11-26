Bahçedeki bidondan 1 kilo 100 gram esrar çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. ve S.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, dün operasyon düzenledi. Şüphelilerin evine yapılan baskında bahçede bulunan plastik bidonda 1 kilo 100 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.