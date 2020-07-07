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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 07.07.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Bahçede otururken maganda kurşunuyla yaralandı

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Bahçede otururken maganda kurşunuyla yaralandı
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 4 kadın yakını ile bahçede otururken koluna yorgun mermi isabet eden Meltem Akbaş (33), yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi, Barış Caddesi'nde meydana geldi. Ameliyat olmaya hazırlanan amcasını ziyarete giden Meltem Akbaş, aile yakınları ile birlikte evin bahçesinde otururken, silah sesleri duyuldu. Bu sırada 4 kadın yakını ile oturan Akbaş, kolunda acı hissetti. Akbaş, kan aktığını görünce özel bir araç ile Orhangazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. 1 çocuk annesi Akbaş’ın koluna tabanca mermisi isabet ettiği belirlendi.

Sağlık durumu iyi olan Meltem Akbaş'un kolundaki mermi, bugün ameliyatla çıkarıldı. Aktaş ve ailesi, silahı kullanan kişiden şikayetçi oldu.

Bu arada olay sırasında bahçede çocukların da olduğu bildirildi.

POLİS İNCELEME YAPTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Akbaş'ın koluna isabet edilen merminin, tabancayla havaya açılan ateşte, hızını kaybedip, yere doğru ivme kazanan yorgun mermi çekirdeği olduğu belirlendi. Merminin, bahçe üzerindeki eterniti delerek Akbaş'ın koluna isabet ettiği saptandı.

Polis, silahı ateşleyen kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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