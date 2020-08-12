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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Bahçede mahsur kalan 50 kaplumbağayı itfaiye kurtardı

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Bahçede mahsur kalan 50 kaplumbağayı itfaiye kurtardı
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OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde, yıllardır kullanılmayan bir evin bahçesinde mahsur kalan yaklaşık 50 kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

İlçenin Bağ Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, saat 10.00 sıralarında Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak, duvarla çevrili ve uzun yıllardır kullanılmayan evin bahçesinde onlarca kaplumbağanın mahsur kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, duvarı aşıp bahçeye girerek yaklaşık 50 kaplumbağayı tek tek yakalayarak kutulara koydu. Kaplumbağaları ekmek kırıntıları ile besleyen ekipler, daha sonra Savrun Çayı yakınındaki yeşil alana bıraktı.

Kaplumbağaların, uzun zamandır kullanılmayan evde üreyerek çoğaldıkları belirtildi.

'ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞTURDUK'

İtfaiye Eri Cuma Çevik, "İhbar üzerine gittiğimiz kullanılmayan evin bahçesinde 50 kadar kaplumbağayı topladık. Kutu içerisine koyduğumuz kaplumbağalara ekmek kırıntısı verip daha sonra Savrun Çayı kenarındaki alana bırakarak özgürlüklerine kavuşturduk" dedi.

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