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Bahçede fenalaşan Alpay öğretmenden acı haber

#Burdur#Bucak#Kalp Krizi
Bahçede fenalaşan Alpay öğretmenden acı haber

Burdur'un Bucak ilçesinde evinin bahçesinde kalp krizi geçiren öğretmen Alpay Kepez (34), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Çamlık Hacıbağ Ortaokulu'nda fen bilgisi öğretmeni Alpay Kepez, sabah okula gitmek için evden çıktı. Bahçesinde fenalaşıp yere düşen Kepez'i yoldan geçenler fark edip, apartman sakinlerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kepez'i Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kepez, doktorlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 10 yıldır öğretmenlik yapan, 2 yaşındaki ikizlerin babası Kepez'in ölümü, Bucak'taki öğrencileri, meslektaşları ve Antalya'nın Aksu ilçesindeki yakınlarını üzdü. Alpay Kepez'in cenazesi, yarın Aksu ilçesi Mandıralar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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#Burdur#Bucak#Kalp Krizi

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