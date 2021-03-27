Baharın ve sağlığın müjdecisi

Taze baharatlı, panelenmiş enginar

İŞİN SIRRI BAHARATINDA

Teruar Urla’nın kurucu şefi Osman Serdaroğlu’ndan... (4 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

- 4 adet körpe, küçük boy sakız enginarı

- 1.5 su bardağı zeytinyağı

- 1 su bardağı galeta unu

- Taze baharat çeşitleri (dağ kekiği, biberiye)

- Maydanoz ve dereotu

- 1 su bardağı un

- 2 adet yumurta

- Tuz

- Karabiber

SOSU İÇİN

- 1 su bardağı süzme yoğurt

- 2 diş sarımsak

- Dereotu

- 50 gr kapari

- 4 enginarın sapı

- Yarım limonun kabuğu ve suyu

Bu tarifte enginar seçimi çok önemli. Urla sakız enginarı ve ufak olanlar tercih edilmeli.

NASIL YAPARIM?

- Enginarları dörde bölün. Tüylerini temizleyin ve kararmasını engellemek için limonlu suya koyun.

- Taze baharat çeşitlerini galeta unuyla karıştırın.

- Yumurtaları çırpın, tuz ve karabiber ilave edin.

- Enginarları önce una, sonra yumurtaya, sonra baharatlı galeta ununa bulayın. Altın rengini alana kadar kızartın. Kızaran enginarları kâğıt havluya çıkarın.

- Sos için yoğurdun içine 2 diş sarımsak dövün.

- Dereotu, kapari, enginar sapları ve limon kabuğunu ince kıyıp yoğurtla karıştırın. Limon suyunu ilave edin.

Limonlu sakız enginar çorbası

EGE’NİN KOKUSU ÜZERİNDE

Şef Dilek Yetkiner’den... (5-6 KİŞİLİK)







NE LAZIM?

- 5 adet sakız enginar çanağı

- 1 adet soğan

- 1 diş sarımsak

- 1 adet limonun suyu

- 5 bardak su

- 1 adet patates

- 1/4 su bardağı zeytinyağı

- Limon kabuğu

- Taze karabiber ve 1/2 tatlı kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

- Ayıkladığınız enginarları limonlu su içinde haşlayın. Zeytinyağı, tuz, karabiberi karıştırıp üzerine gezdirin.

- Zeytinyağında soğan ve sarımsağı kavurun, renk alınca enginar çanaklarını ve patatesi ilave edin.

- Su ve limon suyunu ekleyip malzemeler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin. Blender’dan geçirip tekrar ocağa alın. Limon kabuğu rendesi, tuz ve karabiberi ekleyip beş dakika daha kaynatın.

- Kızartılmış enginar yapraklarıyla servis edin.

Enginar dolması

SOFRANIZDA ÇİÇEK AÇACAK

Beğendik Abi’nin sahibi ve şefi Handan Kaygusuzer’den... (6 KİŞİLİK)







NE LAZIM?

- 6 tane enginar

- 1.5 su bardağı pirinç

- 1 adet kuru soğan

- 1 demet dereotu

- 1/2 demet taze soğan

- 2 çorba kaşığı un

- 2 adet limon

- 1/2 su bardağı zeytinyağı

- 1 bardak su

- 2 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

- Pirinçleri yıkayın. Yeşillikleri ince ince kıyın. Soğanları minik küpler halinde doğrayın.

- Enginarın saplarını tencereye oturacak şekilde kesin. Sert dış yaprakları temizleyin. Uç yaprakları 1.5 cm kadar kesin.

- Enginarın mor yapraklarını ve tüyleri temizleyin. Kararmamaları için limonlu ve unlu suda bekletin.

- Bir kabın içerisine zeytinyağı, limon suyu ve su hariç bütün malzemeleri alıp iyice karıştırın.

- Enginarları sudan çıkarıp ortalarına ve yaprak aralarına hazırladığınız harcı paylaştırın. Tencereye dizin.

- Bir yerde zeytinyağı ve 2 limonun suyunu çırparak enginarların üzerine gezdirin.

- Tencereye enginarların 3’te 1’i kadar su ilave ederek yaklaşık 45 dakika ağzı kapalı olarak pişirin. En az yarım saat dinlendirin.

Çıtır enginar

AZ MALZEME, ÇOK LEZZET

OLIVURLA organik zeytin & zeytinyağ üreticisi, oleolog Pelin Omuroğlu’ndan (4 KİŞİLİK)







NE LAZIM?

- 4 adet taze Urla sakız enginar

- 2 limon

- 2 su bardağı erken hasat soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

- Enginarların dış yapraklarından 1-2 tanesini koparın. Ortadan ikiye bölüp yapraklarının uç kısımlarını 2 parmak kesin. İç kısımlardaki tüyleri tatlı kaşığıyla temizleyin.

- Enginarları 2 limonla hazırlanan suya batırın.

- Tavada önceden kızdırılmış zeytinyağında kurulanan enginarları kızartın.

- Bütün yaprakları çıtır olana kadar pişirdikten sonra servis ederken ince deniz tuzu serpiştirin.

- Dip sos isterseniz, 2 çorba kaşığı labne peyniriyle 2 çorba kaşığı yoğurdu karıştırıp taze baharat çeşitleriyle çeşnilendirebilirsiniz.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR

Beslenme ve diyet uzmanı Buket Ertaş





◊ En çok bilinen faydalarından biri karaciğere iyi geldiğidir. Sinarin içermesi sayesinde karaciğer fonksiyonlarının iyi çalışmasını sağlar.

◊ Kullandığımız deterjanlar, kozmetik ürünler, kirli hava ve sigara tüketimi gibi etmenler oksidan seviyemizin artmasına neden oluyor. Oksidanları nötrleyebilmemiz için karaciğerimizin iyi çalışması ve antioksidan içeriği yüksek yiyecek ve içecekler tüketmemiz gerekiyor. Enginar, sebze çeşitleri içerisinde antioksidan seviyesi en yüksek olandır. Yaşlanmayı geciktirici etkisi de vardır.

◊ Kalp damarlarının tıkanmasına neden olan kötü huylu kolesterolün düşmesini sağlar.

◊ İçeriğindeki potasyum minerali sayesinde kalp sağlığına ve tansiyon kontrolüne iyi gelir.

◊ Enginar bağırsak sistemimizin iyi çalışmasına yardımcı olur. Prebiyotik kaynağıdır.

◊ Magnezyum, folat, C ve K vitaminleri açısından da zengindir. Bağışıklık sistemine katkıda bulunur. Bağırsaklarımızın mutlu olması bağışıklık

sistemimizi güçlendirir.

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