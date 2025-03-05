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Baharın müjdecisi son cemre toprağa düştü... 'Kültürlerde çok değişik şekilde kutlanıyor'

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#Cemre#Bahar#Nevruz
Baharın müjdecisi son cemre toprağa düştü... Kültürlerde çok değişik şekilde kutlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 10:51

İlki 20 Şubat'ta havaya, ikincisi ise 27 Şubat'ta suya düşen baharın müjdecisi cemrenin sonuncusu bugün toprağa düştü. Şubat ayında başlayan ve Mart ayının ilk haftası tamamlanan hava olayının üç evresi de tamamlanmış oldu. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik üçüncü Cemre'nin toprağa düşmesi ile birlikte önümüzdeki süreçte hava sıcaklığının hissedilir derecede artış göstereceğini söyledi.

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Cemre, Türk kültüründe, ilkbaharın başlamasından önce, sıcaklık artışlarını ifade eden bir tabiat olayı olarak kabul ediliyor. Geleneksel inanışa göre, cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç aşamada düşerek sıcaklık artışları, doğanın uyanışı, havaların ısınması ve tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortamın oluşmasına işaret ediyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Su Kaynakları Ana Bili Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Cemre, ateş, kor ve sıcaklık anlamına geliyor.

Baharın başlangıcını ifade ediyor. 20 Şubat'ta havaya düşen cemre, 26 Şubat'ta suya ve bugün itibariyle toprağa düşmüş durumda. Tabii güneş ışınları 21 Aralık'ta Oğlak'tan dönencesine dik duruma geliyor. Bundan sonra daha kuzeye kayarak, kuzey yarımkürede baharın ve yazın gelmesine sebep oluyor.

Baharın müjdecisi son cemre toprağa düştü... Kültürlerde çok değişik şekilde kutlanıyor

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21 Mart'ta ise güneş ışınları ekvatora dik geliyor. İşte cemrede bu aralıktaki son dörtlük döneme karşılık geliyor.

Tabii bulunduğunuz enleme bağlı olarak baharın başlangıcı da değişiyor. Çok değişik kültürlerde, çok değişik şekilde baharın başlangıcı kutlanıyor.

Baharın müjdecisi son cemre toprağa düştü... Kültürlerde çok değişik şekilde kutlanıyor

Özellikle Nevruz Bayramı 21 Mart'ta Orta Asya'dan beri yüzyıllardan buyana kutlanan bir bayramımız. Uzak Doğu'da Mart ayının sonu Japonya'da Sakura etkinlikleri devam ediyor.

Baharın müjdecisi son cemre toprağa düştü... Kültürlerde çok değişik şekilde kutlanıyor
Roma kültüründe de Roma İmparatoru Romatus milattan önce 750 yıllara kadar dayanıyor. Baharın müjdecisi, yazın habercisi, önümüzdeki günlerde daha sıcak günleri hissedeceğimizi söyleyebilirim" dedi.
Baharın müjdecisi son cemre toprağa düştü... Kültürlerde çok değişik şekilde kutlanıyor

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#Cemre#Bahar#Nevruz

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