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Baharın müjdecisi olarak biliniyor... Cemre havaya düşüyor

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Baharın müjdecisi olarak biliniyor... Cemre havaya düşüyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 10:02

Baharın müjdecisi olarak bilinen 'cemre' yarın havaya düşecek. Cemde, 26 Şubat'ta suya, 5 Mart'ta ise toprağa düşecek.

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Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki 19 Şubat Perşembe günü havaya düşecek. 'Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemre; 26 Şubat'ta suya, 5 Mart'ta ise toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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#Cemre#Hava#Cemre Nedir

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