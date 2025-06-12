Bahar’ın katilleri ilk kez hâkim karşısında... Caniden bildik savunma

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İstanbul Şişli’de 5 Mayıs 2025’te Bahar Aksu (34), eski eşi Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafından zorla bir araca bindirilmeye çalışıldı. Aksu’nun direnmesinin ardından Rüstem Elibol, belindeki silahı çıkararak Bahar Aksu’yu defalarca ateş ederek katletmişti. Bahar Aksu’nun Rüstem Elibol’dan kaçmak için sığınma evine yerleştiği ve 2 il değiştirdiği ortaya çıkmıştı.

ARKADAŞLARINI SAVUNDU



İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada ilk kez savunma yapan Rüstem Elibol İstanbul’a gelme amaçlarının ev bakmak olduğunu söyledi. Arkadaşlarının bir suçu olmadığını belirten Elibol, “Bana ‘Sen adam mısın?’ deyince çok sinirlendim” dedi. Bahar Aksu’yu arabaya bindirmeye çalışan Samet Salman ise “Onun sevgilisi olduğunu düşünerek sırf herkes bize bakıyor o an rezil olmayalım diye refleksle ‘Abla arabaya bin’ dedim” diye konuştu.



İLK DURUŞMADA MÜTALAA



Duruşma savcısı 4 sanığın da, ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıklara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.