×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bahar’ın katilleri ilk kez hâkim karşısında... Caniden bildik savunma

Güncelleme Tarihi:

#Bahar Aksu#Rüstem Elibol#Cinayet
Bahar’ın katilleri ilk kez hâkim karşısında... Caniden bildik savunma
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 07:00

Şişli'de 5 Mayıs 2025'te, arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 kişi ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray'ındaki 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada ilk kez savunma yapan Rüstem Elibol İstanbul’a gelme amaçlarının ev bakmak olduğunu söyledi. Arkadaşlarının bir suçu olmadığını belirten Elibol, “Bana ‘Sen adam mısın?’ deyince çok sinirlendim” dedi.

Haberin Devamı

İstanbul Şişli’de 5 Mayıs 2025’te Bahar Aksu (34), eski eşi Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafından zorla bir araca bindirilmeye çalışıldı. Aksu’nun direnmesinin ardından Rüstem Elibol, belindeki silahı çıkararak Bahar Aksu’yu defalarca ateş ederek katletmişti. Bahar Aksu’nun Rüstem Elibol’dan kaçmak için sığınma evine yerleştiği ve 2 il değiştirdiği ortaya çıkmıştı.

ARKADAŞLARINI SAVUNDU

İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada ilk kez savunma yapan Rüstem Elibol İstanbul’a gelme amaçlarının ev bakmak olduğunu söyledi. Arkadaşlarının bir suçu olmadığını belirten Elibol, “Bana ‘Sen adam mısın?’ deyince çok sinirlendim” dedi. Bahar Aksu’yu arabaya bindirmeye çalışan Samet Salman ise “Onun sevgilisi olduğunu düşünerek sırf herkes bize bakıyor o an rezil olmayalım diye refleksle ‘Abla arabaya bin’ dedim” diye konuştu.

İLK DURUŞMADA MÜTALAA

Duruşma savcısı 4 sanığın da, ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıklara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Gözden KaçmasınCinayet sebebi intikam mıCinayet sebebi intikam mıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahar Aksu#Rüstem Elibol#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!