Bahar’ın katiline indirimsiz ceza

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Bahar (22) ve Tarık Kanyılmaz 4 yıl önce evlenerek, Düzce’de yaşamaya başladı. Çiftin bu evlilikten iki kızları oldu. Ancak genç kadın, eşinden sürekli şiddet görüyordu. Bahar bu nedenle birçok kez evini terk ederek, baba evine dönmek zorunda kalırken, birkaç kez de kadın sığınmaevine başvurdu, bir süre burada kaldı. Ancak genç kadın, çocuklarının yanında olmaması nedeniyle ve akrabaların araya girip ikna etmesiyle her seferinde eşinin yanına dönmek zorunda kaldı.

GÖZALTINA BİLE ALINMADI

Maruz kaldığı şiddetin devam etmesi üzerine Bahar, Ocak 2024 tarihinde iki çocuğunu alarak, Karadeniz Ereğli’deki baba evine döndü ve boşanma kararı aldı. Tarık Kanyılmaz, 23 Ocak günü iki çocuğunu almak için Düzce’ye gitti. Ancak genç kadın, en küçük kızını emzirdiği gerekçesiyle vermek istemedi. Bunun üzerine birçok kişinin gözünün önünde Tarık Kanyılmaz, eşinin kafasına silah dayadı, ölümle tehdit etti. Şikâyet üzerine savcılık Tarık Kanyılmaz hakkında soruşturma başlatırken, hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Başlatılan soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı ya da tutuklama işlemi yapılmadı.

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Uzaklaştırma kararına rağmen, Tarık Kanyılmaz, “son defa çocuklarını görmek ve eşiyle konuşmak” bahanesiyle 28 Ocak günü bir kez daha Ereğli’ye gitti. Çocuklarını gördükten sonra Kanyılmaz, eşini boşanmaması için ikna etmeye çalıştı. Ancak genç kadın maruz kaldığı şiddet nedeniyle boşanma kararından vazgeçmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Tarık Kanyılmaz, yanında getirdiği silahla, göğüs ve kafasına doğru ateş ederek genç kadını öldürdü. Sanık koca hakkında, Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Sanık davanın ikinci duruşmasında yaptığı savunmasında, öldürme kastının bulunmadığını ileri sürerek, “Eşimi halen seviyorum” dedi.

‘İNDİRİM YAPILMASIN’

Davanın karar duruşması 10 Ocak'ta yapıldı. Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği adına davayı takip eden ve ailenin avukatlarından Çisel Demirkan, “Bahar, defalarca koruma kararı aldı, hayati tehlikesi olduğunu söyledi. Ancak gerekli önlemler alınmadı. Bahar öldürülmeden birkaç gün önce sanık tarafından silahla sokak ortasında tehdit edildi. Koruma kararı varken tehdit edildi. Ama Bahar öldürülmeden bu dosya açılmadı bile. Koruma kararı varken, yardım talebinde bulunulmuşken Bahar katledildi” diyerek, sanık hakkında indirim yapılmamasını talep etti. Savunmaların ardından mahkeme, sanık kocaya ‘eşe ve kadına kasten öldürme suçu’ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, verilen cezadan da herhangi bir indirim yapmadı.