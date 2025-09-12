×
Bahar’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis

Güncelleme Tarihi:

Bahar’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 07:00

İSTANBUL Şişli’de 5 Mayıs 2025’te Rüstem Elibol arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu’yu sokak ortasında silahla vurarak öldürmüştü.

Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dün yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Semih Yapar “Ben kimseyi kaçırmak ve öldürmek istemedim. Rüstem benim akrabam değil, hiçbir şeyim değil. Benim öldürme planım yoktu. Bahar Aksu hanıma benim dokunmuşluğum yok” dedi. Rüstem Elibol ise “Diyorlar ya planlamış falan diye. Hepsi yalan dolan. Bir şey demek istemiyorum. İlk başta ben karımı çok seviyordum. Çok pişmanım” dedi. Diğer iki sanık da olayla ilgili hiçbir bağlantılarının olmadığını belirterek tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

YARDIM EDENLERE DE MÜEBBET

Sanıkların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti 4 sanığı, ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme 4 sanığın ayrıca ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına da hükmetti. Mahkeme ayrıca, sanık Rüstem Elibol’un ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 2 yıl hapis cezası ile 10 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

#Rüstem Elibol#Bahar Aksu#Kadına Şiddet

