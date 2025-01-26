Bahar’ın azmi

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ANKARA’daki Eryaman Şehit Abdulkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Bahar Özkan (13), tek yumurta ikizi Yağmur Özkan ile eğitim yaşamını aynı okulda ve sınıfta sürdürüyor. İkiz kız kardeşler, anne karnında 9 ayı tamamlayamadan 6 aylıkken dünyaya geldi. Prematüre doğan ikiz bebeklerden Bahar, kuvözde geçirdiği beyin kanamasının ardından serebral palsi tanısı aldı. O günden bugüne göz kayması, böbrek hastalıkları, kalça çıkığı ve kas gevşekliği gibi sağlık sorunları nedeniyle 6 defa ameliyat olan Bahar, sağ elini kullanabilse de sol elini kullanırken zorluk yaşıyor. Tekerlekli sandalye ya da yürüteçle hareket edebilen Bahar, her gün fizik tedavi görüyor. Bahar, 8 yaşından beri psikolojiyle ilgileniyor. Psikoloji ve psikiyatri alanında yazılmış pek çok kitap okuyan Bahar, 10 yaşındayken bir kişisel gelişim kitabı yazmaya başladı.

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‘PSİKOLOJİ İLE YAŞIYOR’

Yazım sürecinde annesi Esra Özkan ve ikizi Yağmur’un yardımını alan Bahar’ın ‘İçindeki En İyi Sen’ isimli kitabı geçtiğimiz aralık ayında yayımlandı ve 300 adetten oluşan ilk baskısı bir ayda tükendi. Uzakdoğu dövüş sporları antrenörü olan Esra Özkan, kızı Bahar’ın yazdığı kitapla içindeki en iyi versiyonu ortaya çıkardığını belirterek geçirdikleri süreci şöyle anlattı:

“Bahar, gerçekten ‘psikoloji’ ile yaşıyor. Bahar eliyle rahat yazamadığı için kitabını sesli notlarla tamamladı. O söyledi, ben ve Yağmur yazdık. İkinci baskısı da yakın zamanda çıkacak. Yetişkin okuyucular, kitabı 13 yaşındaki Bahar’ın yazmış olmasını şaşkınlıkla karşılıyor ve kitabı çok beğendiklerini söylüyorlar.”

‘İLHAM VERMEK İSTİYORUM’

Bahar ise bu alana neden ilgi duyduğunu ve hedefinin ne olduğunu şu sözlerle anlattı:

“8 yaşımdan itibaren psikolojiyle ilgileniyorum. Psikoloji alanında çalıştığımda içim huzurla doluyor ve kendimi mutlu hissediyorum. İleride Hacettepe Üniversitesi’nde okuyup klinik psikoloji alanında uzmanlaşmak istiyorum. Hayalim, başarılı bir psikolog olup insanlara umut ve ilham verebilmek. Kitabım adı ‘İçindeki En İyi Sen’, çünkü kitap insanların kendi potansiyellerinin farkına vararak onu açığa çıkarmasına yardımcı olmayı hedefliyor. İlham aldığım isimler Doğan Cüceloğlu, Gülseren Budayıcıoğlu ve Canten Kaya’ydı. Onları da kitabımda ‘kendi süper kahramanlarım’ olarak tanıttım. İlerleyen süreçte, psikoloji alanında edindiğim bilgi birikimi doğrultusunda yeni kişisel gelişim kitapları da çıkarmayı planlıyorum.”