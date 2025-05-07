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Bahar’ı takıntı haline getirmiş

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#İSTANBUL#Bahar Aksu#Rüstem Elibol
Bahar’ı takıntı haline getirmiş
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 07:00

İSTANBUL Şişli’de bir otelde aşçı yardımcısı olarak çalışan Bahar Aksu (34), önceki gün sabah saatlerinde işe giderken 3 yıl önce boşandığı eski eşi Rüstem Elibol (37) tarafından zorla otomobile bindirilip kaçırılmak istendi.

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Elibol ve yanındaki 3 kişiye direnen Bahar Aksu, eski eşi tarafından 6 el ateş edilerek öldürüldü. Polis ekipleri, otomobille şehir dışına kaçmaya çalışan Semih Yapar (35) ve aynı otomobildeki iki şüpheliyi Silivri’de, Elibol’u ise Kağıthane’de yakaladı. 2019’da evlenen çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2022’de boşandığı öğrenildi.

Bahar’ı takıntı haline getirmiş

‘SÜREKLİ TAKİP EDİYORDUM’

Rüstem Elibol’un, emniyetteki ilk beyanında eski eşini takıntı haline getirdiğini söyleyerek, “2019’da evlendik, üç yıl sonra boşandık. Bahar’ı takıntı haline getirdim. Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü görüşmek istedim” dediği öğrenildi. 

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Elibol’un gözaltına alınan arkadaşı Semih Yapar da ilk ifadesinde, planlı gelmediklerini, belirterek, “İstanbul’a gezmeye geldik. Rüstem ‘İşimiz var’ diyerek olayın olduğu yere götürdü” dedi.

Elibol ile birlikte gözaltına alınan Semih Yapar, Samet Salman ve Aziz Başkan’ın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Rüstem Elibol’un, Çanakkale’de sanayide çalıştığı ve ikisi ‘yaralama’, ikisi ‘ruhsatsız silah bulundurma’ ve biri ‘tehdit’ olmak üzere toplam beş suç kaydının bulunduğu belirlendi.

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#İSTANBUL#Bahar Aksu#Rüstem Elibol

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