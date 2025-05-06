Bahar’ı da soldurdular

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İstanbul Şişli’de dün sabah saatlerin Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele giderken yanına yaklaşan ve 3 yıl önce boşandığı eski eşi Rüstem Elibol tarafından zorla otomobile bindirilip kaçırılmak istendi. Elibol ve yanındaki 3 kişiye direnen Bahar Aksu, çığlıklar attı.

Elibol, otomobile bindiremediği eski eşine tabancasını çıkarıp kurşun yağdırdı. Aksu, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, otomobille şehir dışına kaçmaya çalışan Semih S. (35) ve aynı otomobildeki iki şüpheliyi, Silivri’de, Elibol’u ise Kağıthane’de yakaladı. Aksu’nun, eski eşini tehdit ve yaralama suçundan daha önce şikâyet ettiği ve Elibol’un ‘kasten yaralama’ suçundan emniyette 5 suç kaydının olduğu öğrenildi. 2019’da evlenen çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2022’de boşandığı öğrenildi. Semih S. emniyetteki ilk ifadesinde “İstanbul’a gezmeye geldik. Rüstem ‘İşimiz var’ diyerek olayın olduğu yere götürdü” dedi.

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Öte yandan cinayeti protesto etmek için toplanan kadınlar, Pangaltı Meydanı’ndan olayın yaşandığı Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’ne kadar yürüdü.

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Gözden Kaçmasın Kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında öldürdü Haberi görüntüle

NUR SÜRER CİNAYETE TANIK OLDU

Bahar’ın katledildiği anlara tanık olan oyuncu Nur Sürer, “Sanatçılar olarak bununla yıllardır mücadele ediyoruz. Böyle bir şeye ilk defa tanık olduk. Biz bunları duyarız, eleştiririz ve toplantılara katılırız. Sabah saatlerinde 4 el bir, ardından 2 el daha silah sesi duydum. Arka tarafa baktığımda bir şey yoktu. Ön tarafa baktığımda kadını gördüm” dedi. “Çığlık seslerini benim komşum duymuş” diyen Sürer, şöyle devam etti: “Kadın ‘Yardım edin’ diye çığlık atmış, sonra araca bindirmeye çalışmışlar. Ancak ellerinden kurtulmuş, demek ki kuvvetli bir kadındı. Arkasından ateş etmişler, sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş. Belediye geldi oraları yıkadı gitti. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Gerçekten çok üzgünüm. Bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor. Kadın öldürmek çok kolaylaştı. Günde 2 tane kadın öldürülüyor ve ben de böyle bir şeye tanık olduğum için çok üzgünüm.”

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