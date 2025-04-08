Baharı bekleyenlere müjde: Uzmanlar o tarihe dikkat çekti! 25 dereceleri göreceğiz

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İklim değişikliği ve bir dizi başka etkenin etkisiyle, yıllardır zihinlerimize kazınan meteorolojik kalıplar sarsıldı. Son bir-iki yıldır, sonbaharı ya da ilkbaharı hiç yaşamıyoruz. Bu yıl da bu değişim devam ediyor gibi… Nisan ayının ikinci haftasında olmamıza rağmen, yurt genelinde bahar havasını geride bırakarak adeta kışı yaşamaya başladık.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Trakya, Çanakkale ve Orta Toroslar gibi bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul’da ise dün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışların yer yer devam etmesi bekleniyor. Şehrin üzerindeki kış soğuğu da devam ediyor.



Peki, önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Ne zaman ilkbaharı tam anlamıyla yaşamaya başlayacağız?



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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, bu ani sıcaklık düşüşüyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bu soğuk hava, özellikle tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riskini artırıyor. Vatandaşların bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

‘KUTUP VORTEX’İNDEKİ BOZULMALAR SOĞUK HAVAYA NEDEN OLUYOR’



Bir anda soğuyan havanın nedenlerine değinen Adil Tek, “Kutup Stratosferi’nin ısınması Kutup Vortex’inde bozulmalara neden oluyor. Bu bozulma da Avrupa’nın batısında sıcak hava, Avrupa’nın doğusunda ise soğuk hava oluşturuyor. Biz de şu an tam olarak bunu yaşıyoruz” dedi ve ekledi:



“Yani Avrupa üzerinde oluşan bu yüksek basınç, soğuk havayla kuzeyden doğrudan üzerimize doğru hareket ediyor. Bir-iki gündür de Ukrayna ve Romanya üzerinden Türkiye’ye doğru soğuk hava akışı başlamış durumda. Bu yüksek basıncın etkisi, Avrupa genelinde bir hafta boyunca sürecek.”



Dr. Güven Özdemir de ‘Stratosferik Kutup Girdabı’nın bozulmasına dikkat çekerek, “İngiltere ile İskandinavya üzerinde güçlü bir yüksek basınç alanı oluşmuş durumda. Bu Omega Blokajı’na yol açarak, kutup bölgesinden gelen soğuk havanın Balkanlar üzerinden ülkemizin iç bölgelerine kadar ilerlemesine sebep oluyor” dedi.





PAZAR GÜNÜNE KADAR SOĞUK HAVA VE YAĞMUR DEVAM EDECEK

NİSAN AYINDA KAR YAĞIŞININ GÖRÜLMESİ NORMAL Mİ?

İSTANBUL’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

BAHAR NE ZAMAN GELECEK?

Fotoğraflar: iStock

“Pazar gününe kadar soğuk hava, yağış ve kar yer yer etkisini sürdürecek” diyen Dr. Güven Özdemir,ifadelerini kullandı.Yüksek basıncın etkisiyle kar yağışının görülmesinin normal olduğunun da altını çizen Adil Tek,ifadelerini kullandı.“Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olmakla birlikte, kuzey ve orta bölgelerde de kısa süreli kar yağışı ihtimali oldukça yüksek” diyen Dr. Güven Özdemir, “dedi.13-14 Nisan’a kadar havanın çok bulutlu ve yer yer yağışlı olacağını söyleyen Adil Tek,ifadelerini kullandı.