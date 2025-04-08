×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Baharı bekleyenlere müjde: Uzmanlar o tarihe dikkat çekti! 25 dereceleri göreceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Yağmur#Meteoroloji
Baharı bekleyenlere müjde: Uzmanlar o tarihe dikkat çekti 25 dereceleri göreceğiz
İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 08:34

Baharın ılık havası, ani bir değişimle yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar düştü hatta bazı şehirlerin yüksek kesimlerinde kar yağışı bile görüldü. Peki bu durum ne kadar sürecek? Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Baharı ne zaman yaşamaya başlayacağız? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ile İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, hurriyet.com.tr’ye anlattı.

Haberin Devamı

İklim değişikliği ve bir dizi başka etkenin etkisiyle, yıllardır zihinlerimize kazınan meteorolojik kalıplar sarsıldı. Son bir-iki yıldır, sonbaharı ya da ilkbaharı hiç yaşamıyoruz. Bu yıl da bu değişim devam ediyor gibi… Nisan ayının ikinci haftasında olmamıza rağmen, yurt genelinde bahar havasını geride bırakarak adeta kışı yaşamaya başladık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Trakya, Çanakkale ve Orta Toroslar gibi bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul’da ise dün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışların yer yer devam etmesi bekleniyor. Şehrin üzerindeki kış soğuğu da devam ediyor. 

Peki, önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Ne zaman ilkbaharı tam anlamıyla yaşamaya başlayacağız?

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, bu ani sıcaklık düşüşüyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bu soğuk hava, özellikle tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riskini artırıyor. Vatandaşların bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

‘KUTUP VORTEX’İNDEKİ BOZULMALAR SOĞUK HAVAYA NEDEN OLUYOR’

Bir anda soğuyan havanın nedenlerine değinen Adil Tek, “Kutup Stratosferi’nin ısınması Kutup Vortex’inde bozulmalara neden oluyor. Bu bozulma da Avrupa’nın batısında sıcak hava, Avrupa’nın doğusunda ise soğuk hava oluşturuyor. Biz de şu an tam olarak bunu yaşıyoruz” dedi ve ekledi:

“Yani Avrupa üzerinde oluşan bu yüksek basınç, soğuk havayla kuzeyden doğrudan üzerimize doğru hareket ediyor. Bir-iki gündür de Ukrayna ve Romanya üzerinden Türkiye’ye doğru soğuk hava akışı başlamış durumda. Bu yüksek basıncın etkisi, Avrupa genelinde bir hafta boyunca sürecek.”

Dr. Güven Özdemir de ‘Stratosferik Kutup Girdabı’nın bozulmasına dikkat çekerek, “İngiltere ile İskandinavya üzerinde güçlü bir yüksek basınç alanı oluşmuş durumda. Bu Omega Blokajı’na yol açarak, kutup bölgesinden gelen soğuk havanın Balkanlar üzerinden ülkemizin iç bölgelerine kadar ilerlemesine sebep oluyor” dedi.

Baharı bekleyenlere müjde: Uzmanlar o tarihe dikkat çekti 25 dereceleri göreceğiz


PAZAR GÜNÜNE KADAR SOĞUK HAVA VE YAĞMUR DEVAM EDECEK

“Pazar gününe kadar soğuk hava, yağış ve kar yer yer etkisini sürdürecek” diyen Dr. Güven Özdemir, “Pazartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu ve Karadeniz'in batısında yağışlar duracak ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşacak, ancak Doğu Anadolu’da kar, Güneydoğu ve Akdeniz’in doğusunda yağışlar devam edecek” ifadelerini kullandı.

NİSAN AYINDA KAR YAĞIŞININ GÖRÜLMESİ NORMAL Mİ?

Yüksek basıncın etkisiyle kar yağışının görülmesinin normal olduğunun da altını çizen Adil Tek, “Soğuk hava öncelikle Trakya’da oldukça belirgin bir şekilde etkisini gösterdi. Yağmurun yanı sıra, yüksek kesimlerde kar yağışı da gözlemlendi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de kar yağışı vardı; zeminde bir süre tutmuş olsa da uzun süre güçlü bir şekilde kalmadı. Akşam saatlerinden itibaren yağmur halini almaya başladı” ifadelerini kullandı.

Baharı bekleyenlere müjde: Uzmanlar o tarihe dikkat çekti 25 dereceleri göreceğiz


İSTANBUL’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

“Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olmakla birlikte, kuzey ve orta bölgelerde de kısa süreli kar yağışı ihtimali oldukça yüksek” diyen Dr. Güven Özdemir, “Bu süreçte, İstanbul’un yüksek kesimlerinde de kar yağışı görülebilir” dedi.

Baharı bekleyenlere müjde: Uzmanlar o tarihe dikkat çekti 25 dereceleri göreceğiz


BAHAR NE ZAMAN GELECEK?

13-14 Nisan’a kadar havanın çok bulutlu ve yer yer yağışlı olacağını söyleyen Adil Tek, “Bu süre boyunca özellikle İstanbul’da sıcaklık akşam ve gece saatlerinde 0-2 derecelere kadar düşecek. Gündüz saatlerinde ise sıcaklık 9-10 derece arasında değişecek. 15 Nisan’dan sonra ise tam anlamıyla bahar gelmiş olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve 24-25 dereceleri göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: iStock

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Yağmur#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!