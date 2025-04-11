Baharı beklerken kış geri geldi: Türkiye nisan ortasında kara teslim! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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SICAKLIKLAR AZALIYOR

Sıcaklıkların Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

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ANKARA'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu. Vali Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde Cuma gününün ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır. "

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BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ankara'da etkili olan kar yağışıyla başkent beyaza büründü

İSTANBUL'U LODOS VURDU: ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR YOLA DEVRİLDİ

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yola devrildi. Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğri Çınar Sokak'ta fırtınanın etkisiyle uçan çatı parçaları park halindeki 3 araca zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çatı parçalarını toplayarak güvenli alana taşıdı. Kartal Kordon Boyu Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde devrilen bazı ağaçlar, park halindeki 4 araçta hasara neden oldu.

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bir binanın dış sıvası yerinden sökülerek etrafa savruldu.

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Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak'ta daha önce riskli olması nedeniyle boşaltılan ahşap metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi.

Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Sancaktepe Merve Mahallesi Dursun Sokak'ta fırtına 5 katlı bir binanın çatısını uçurdu.

Ekipler, sokaktaki aydınlatma hatlarına ve direklerine zarar veren çatı parçalarının kaldırılması için çalışma yaptı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR HAVA TRAFİĞİNİ AKSATTI

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde etkisi gösteren şiddetli rüzgar, İstanbul Hava Sahası’nda trafiğinin aksamasına neden oldu. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre havada tur atarak rüzgar şiddetinin azalmasını bekledi.

Öte yandan, o anlar telsiz konuşmalarınca kayıt altına alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu, rüzgarın hızında ani ve şiddetli olan ‘windshear’ (rüzgar kesici) ikazı aldığını söyledi. Bunun üzerine hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek pisti pas geçmek zorunda kaldı. Havada tur atan başka bir uçağın pilotu ise yakıt kritiğine girebileceğini söyledi.