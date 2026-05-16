Baharı beklerken kış geri dönüyor! Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor | İstanbul dahil 57 ilde yağış...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin haritasına göre, ülke genelinde hafta ortasına kadar sürecek yeni bir yağışlı hava dalgası etkili olacak. Hafta sonu Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, pazar günü İstanbul da dahil olmak üzere batı illerinde etkisini gösterecek.

Önümüzdeki günlerde Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine de yayılacak olan yağışların, çarşamba gününe kadar yurdun büyük bölümünde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul da dahil olmak üzere batıdan doğuya tam 57 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, vatandaşların ani sıcaklık değişimleri ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması istendi.. Yağış beklenen illerin listesi ise; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Konya, Ankara, Çankırı, Karabük, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Bitlis ve Muş.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı rüzgarın ise Batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YENİDEN SERİN VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

AKOM tarafından yapılan yeni uyarı da ise İstanbul'un serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi. AKOM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul'da bugün akşam saatleri itibarıyla bölgemizde tekrardan serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların yer yer 22-20 dereceler altına gerilemesi ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği öngörülüyor" denildi.

KARS'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarına zarar verdi. İlçeye bağlı Alem köyünde sağanakla birlikte etkisini gösteren şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman etkisini artıran rüzgar, İsa Yümlü'ye ait evin çatısını uçurdu.

Çatı parçaları köye savrulurken, bazı evlerin de çatısı zarar gördü. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

BURDUR °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin (2000 metre) karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin (2000 metre) karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu