Baharı beklerken kış geliyor: Kar sürprizi! Mayıs boyunca hava nasıl olacak? Uzman isimler tarih vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 29 Nisan-5 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan 7 günlük hava tahmin haritasından derlenen bilgilere göre, ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren kuzeybatıdan başlayarak sert bir şekilde düşecek.



Özellikle 3 Mayıs Pazar gününden itibaren bazı bölgelerde kar yağışı ihtimali dikkat çekiyor. Mayıs ayında hâlâ kar görülme olasılığı şaşkınlık yaratırken, “İlkbahar bu yıl gelmeyecek mi?” sorusu ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor.



‘NADİR GÖRÜLEN BİR İLKBAHAR SÜRPRİZİ’

Beklenen kar yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, olayın şaşırtıcı olmadığını belirtti. Dr. Özdemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Bu olay anormal değil. Ancak nadir görülen bir ilkbahar sürprizi diyebiliriz. Zaten bu aylarda İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde, özellikle de mayıs ayının başlarına doğru kar görme ihtimali zaman zaman olur. Mevsimler şaştı gibi yorumlar yapmak da doğru değil, bu durum atmosfer dinamiği ve Türkiye’nin coğrafi yapısıyla doğrudan ilişkili.”





Hava kütleleri arasındaki etkileşime de dikkat çeken Dr. Özdemir, sıcak ve soğuk hava sistemlerine değinerek şöyle konuştu:



“Güneyden gelen sıcak hava yükselmek ister, kuzeyden özellikle Sibirya kökenli soğuk hava kütleleri yurdumuza sarktığında ise soğuk hava getirir. Bazen bu iki sistem çarpışır. Bu nedenle hava sıcaklıklarında ani salınımlar görülür; bir anda 25 derecenin altına düşebilir ya da üzerine çıkabilir. Ardından kar yağışı ihtimali ortaya çıkabilir. Bir diğer önemli unsur ise kutupsal hava dalgalarının güneye doğru sarkması. Jet akımının hızının yavaşlamasıyla birlikte bu döngü dalgalanmaya başlar ve soğuk hava aşağı enlemlere doğru iner. Bazen de tam tersi şekilde yukarı çekilerek sıcak havanın etkisini artırabilir. Görülme ihtimali olan kar yağışlarının oluşum mekanizması da temel olarak budur.”





İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir

KAR YAĞIŞI NERELERDE GÖRÜLECEK?

Bu soruyu Meteoroloji Mühendisi Adil Tek’e yönelttiğimde, “Bu akşam ve gece saatlerinde Çankırı, Kastamonu’nun iç kesimleri ve Bolu’da karla karışık yağmur görüleceğini söyleyebilirim. Özellikle İç Anadolu’nun doğusunda, rakımın yüksek olduğu bölgelerde bu gece kar görülme ihtimali oldukça yüksek” dedi. Tek, hafta sonu için şu tahminlerde bulundu:



“Cumartesi günü İç Anadolu’nun kuzeyinde, özellikle 2 bin metre ve üzerindeki rakımlarda kar yağışı olasılığı dikkat çekici şekilde artıyor. Aynı gün sistemin biraz daha doğuya kayacağını söyleyebilirim. Cumartesiyi pazara bağlayan gece saatlerinde Kütahya ve çevresinde karla karışık yağmur beklentisi var. Bununla birlikte Ankara ve kuzeyinde de benzer şekilde karla karışık yağış görülüyor. Pazar günü öğleden sonra Kütahya, Denizli ve Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali güç kazanıyor.”





ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NASIL BİR HAVA BEKLENİYOR?

“Pazartesi günü Ege Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde daha yoğun bir kar yağışı sinyali var” diyen Adil Tek, “Aynı gün Adana’nın kuzeyindeki yüksek kesimlerde de kar yağışı ihtimali var. Salı gününden itibaren sistemin doğuya doğru hareket etmesiyle birlikte kar yağışı bu bölgelerde etkili olacak gibi duruyor. Çarşamba günü ise kar getiren sistem yurdu terk edecek” dedi.



Dr. Güven Özdemir de pazartesi gününden itibaren soğuk sistemin doğuya doğru kayacağına dair bir görüntü olduğunun altını çizerek, “Yani batı bölgelerinde hava yavaş yavaş toparlanırken, doğu kesimlerde yağmur ve kar yağışı şeklinde etkisini bir süre daha sürdürebilir” dedi.



Zirai don tehlikesine dikkat çeken Dr. Özdemir, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgeler için uyarıda bulunarak, “Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu zirai don tehlikesi… Özellikle 5 Mayıs günü sabahın erken saatlerinde buzlanma, yüksek kesimlerde kar örtüsü ve ani sıcaklık düşüşü görülebilir” ifadelerini kullandı.





İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’un da bu sistemden etkileneceğini söyleyen Adil Tek, “Kent genelinde kar yağışı beklenmiyor ancak yağmurun etkili olacağı bir süreç var. Bugün, yarın ve pazar günü aralıklarla yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının da belirgin şekilde düşeceğini belirtmek gerekir. Değerlerin 12 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. Pazartesi ve salı günlerinde de şehir genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Çarşamba günü itibarıyla ise sistemin etkisini kaybetmesiyle birlikte İstanbul’da yeniden daha ılıman ve sıcaklıkların yükseldiği bir döneme girilecek” şeklinde konuştu.





Meteoroloji Mühendisi Adil Tek

İLKBAHAR TAM OLARAK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dr. Güven Özdemir, “İklim değişikliğinin mevsimler arası geçişleri daha düzensiz hale getirdiği artık net bir şekilde görülüyor. Serin bir ilkbahar yaşarken bir anda sıcak hava dalgalarına geçiş yapabiliyoruz. Bu yıl da buna benzer bir tablo olduğunu gözlemliyoruz. Ancak bunun her yıl mutlaka böyle olacağına dair kesin bir kural yok. Öte yandan 2026 yılı atmosferik açıdan biraz daha farklı bir yıl olarak öne çıkıyor. Atmosfer daha hareketli ve iklim geçişleri daha uzun süreli ve parçalı şekilde gerçekleşiyor” dedi.





İlkbaharın tam olarak ne zaman hissedileceğine de değinen Dr. Özdemir,