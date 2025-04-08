Baharda kar sürprizi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yurdun büyük bölümü, önceki gün akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü. İstanbul’da önceki gün öğle saatlerinde 18 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı dün 8 dereceye kadar indi. Gece boyunca etkili olan yağmur dün de aralıklarla sürdü. 9 günlük bayram ve ara tatilinin sona ermesi, dün sabah saatlerinde etkisini arttıran soğuk ve yağışlı hava, megakentte trafik yoğunluğuna neden oldu. Trafik yoğunluğu yüzde 80’e kadar çıktı.

TRAKYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gece yarısından sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Edirne’nin Keşan ilçesi ile Bulgaristan’a sınır köyler kar yağışı ile beyaza bürünürken, kent merkezinde ise sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı başladı. Kırklareli’nin Demirköy, Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı karayolunda kar etkili oldu. Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe ile Jandarma Kule mevkilerinde 10 santimetreye ulaştı. Mahyatepe mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı. Tekirdağ kent merkezinde de dün öğlen saatlerinde kar başladı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekipler tuzlama ve temizleme çalışması yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklarda düşüş görüldü. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Kars ve Ardahan’ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

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BU HAFTA YAĞIŞ VAR

Bugün de Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar; yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak var. Yağışların Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteoroloji yetkilileri, soğuk ve yağışlı havanın hafta boyunca süreceğini bildirdi.