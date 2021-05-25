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GeriGündem Baharda 4-5 kat artıyordu! Bu yıl ilk kez oldu... Oltu Çayı'nda tedirgin eden görüntü
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Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum), (DHA)-
Haber Giriş: 25.05.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

Baharda 4-5 kat artıyordu! Bu yıl ilk kez oldu... Oltu Çayı'nda tedirgin eden görüntü

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Baharda 4-5 kat artıyordu! Bu yıl ilk kez oldu... Oltu Çayı'nda tedirgin eden görüntü

Erzurum'un Oltu ilçesini ikiye ayıran Oltu Çayı, baharda debisi 4-5 kat artarken, bu yıl kurudu. Bölge halkından Selami Altun da "Ben 63 yaşındayım Oltu'da doğdum, büyüdüm; havaların kurak gitmesinden dolayı mayıs ayında çayın bu kadar azalmasına ilk defa şahit oluyorum. Geçtiğimiz yıllarda çay coşkun akardı" dedi.

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  • Oltu Çayı mayıs ayında tamamen kurudu
  • Oltu Çayı mayıs ayında tamamen kurudu
  • Oltu Çayı mayıs ayında tamamen kurudu
  • Oltu Çayı mayıs ayında tamamen kurudu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Oltu ilçesini ikiye ayıran Oltu Çayı için son yılların en kurak dönemi yaşanıyor. Bölge kışın ve ilkbaharda yeterli yağışı almadığı için suyun azaldığı çay, mayıs ayında ise kurudu. Bahar aylarında debisi 4-5 kat artan ve sık sık taşkınların meydana geldiği Oltu Çayı'nın kurumasıyla balıkların yaşam alanı da kalmadı.

'ARAZİLERİMİZ SUYA HASRET KALACAK'

Çayın ilk defa kuruduğunu söyleyen Aslanpaşa Mahallesi'nin muhtarı Zafer Şahin, "Daha 5'inci ayın sonlarındayız. Her sene bu aylarda Oltu Çayı yatağına sığmazken, böyle bir şey tarihinde belki de ilk defa yaşanıyor. Ciddi manada su sıkıntımız var, arazilerimiz suya hasret kalacak. Yardım bekliyoruz. Böyle giderse perişan olacağız" dedi.

Bakanlıktan kuraklık boyutu tespiti
Bakanlık'tan kuraklık boyutu tespiti

Kış ve ilkbahar mevsimlerindeki kuraklık nedeniyle çayın kuruduğunu belirten Selami Bulut ise "Havaların kurak gitmesi nedeniyle çayda su kalmadı. Arazilerimiz susuz kaldı. Şimdiye kadar hiç böyle olmamıştı" diye konuşu.

Baharda 4-5 kat artıyordu Bu yıl ilk kez oldu... Oltu Çayında tedirgin eden görüntü

'İLK DEFA ŞAHİT OLDUM'

Bölge halkından Selami Altun da "Ben 63 yaşındayım Oltu'da doğdum, büyüdüm; havaların kurak gitmesinden dolayı mayıs ayında çayın bu kadar azalmasına ilk defa şahit oluyorum. Geçtiğimiz yıllarda çay coşkun akardı" dedi.

Abdullah Demir ise çayın balıklar için yaşam alanı olmaktan çıktığını söyledi.

Baharda 4-5 kat artıyordu Bu yıl ilk kez oldu... Oltu Çayında tedirgin eden görüntü

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