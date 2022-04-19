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'Bahar Temizliği' operasyonunda 41 gözaltı! Ayakkabıları kokladıkları anların görüntüsü çıktı

#Bursa#Hırsız#Hırsızlık

Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen ‘Bahar Temizliği’ operasyonunda gözaltına alınan 28'i kadın 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, evlerin kapılarını toka ve kartlar ile açtıkları, ev sahiplerinin evde olup olmadığını anlamak için ise ayakkabıları kokladıkları tespit edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 40 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik, teknik ve fiziki takibin ardından geçen hafta Bursa merkezli İstanbul, Eskişehir ve Kütahya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi, 41 kişi gözaltına alındı.

Bahar Temizliği operasyonunda 41 gözaltı Ayakkabıları kokladıkları anların görüntüsü çıktı

Şüphelilerin, evlerin kapılarını toka ve kartlar ile açtıkları tespit edildi. Şüphelilerin ev sahiplerinin evde olup olmadığını ise dairelerin önlerindeki ayakkabılar yöntemiyle belirledikleri bildirildi. Şüphelilerin ayakkabıları kokladıkları, bunun da evde birilerinin olabileceğine işaret ettiği, kapıdan içeriyi dinleyip ayrıldıkları, koku yoksa rahatlıkla kapıyı açıp girdikleri ortaya çıktı.

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Bahar Temizliği operasyonunda 41 gözaltı Ayakkabıları kokladıkları anların görüntüsü çıktı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, farklı adreslerden çalındığı belirlenen 25 milyon lira tutarında ziynet eşyası ve para, 2 pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bahar Temizliği operasyonunda 41 gözaltı Ayakkabıları kokladıkları anların görüntüsü çıktı

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 28'i kadın 41 şüpheli, ‘Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak’ ve ‘Hırsızlık’ suçlarından adliyeye sevk edildi. 

Bahar Temizliği operasyonunda 41 gözaltı Ayakkabıları kokladıkları anların görüntüsü çıktı

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#Bursa#Hırsız#Hırsızlık

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