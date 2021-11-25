Bahar öğretmene gözyaşları ile veda

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Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Gördes ilçesi Fundacık Mahallesi'nde meydana geldi.

Akhisar'dan Gördes ilçesine giden Musa Zeybek (19) yönetimindeki 45 HA 9096 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki elektrik direğine çarptı. Savrulup karşı şeride geçen kamyonet, M.Y. (37) yönetimindeki 45 V 4939 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

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Kazada kamyonet sürücüsü Musa Zeybek ile kardeşleri Özge Fatma Zeybek (5) ve Osman Zeybek (16) yaralanırken, Akhisar'daki Dağdere İlkokulu'nda ücretli öğretmen olan ablası Bahar Zeybek ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden Özge Fatma Zeybek, buradaki müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Beton mikserinin şoförü M.Y. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ANNE VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

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24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, kendisine sürpriz yapan kardeşleriyle okul dönüşü kazada yaşamını yitiren Bahar Zeybek'in cenazesi, bugün morgdan alındıktan sonra Fundalık Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınıp, dua edilmesinin ardından Bahar öğretmenin cenazesi, Fundalık Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.



Kızlarının cenazesi götürülürken Ali Zeybek (47) ve Esma Zeybek (46) çifti ve yakınları sinir krizi geçirdi. Bahar öğretmenin cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

KAZA YAPAN KARDEŞ AYAKTA ZOR DURDU

Hastanedeki tedavilerinin ardından kardeşi Osman ile birlikte taburcu edilen Musa Zeybek, cenazede gözyaşlarını tutamadı. Zeybek'in ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.

Kardeşlerden Özge Fatma Zeybek'in Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati riskinin sürdüğü ifade edildi.