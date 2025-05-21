Bahar katilinden şehir şehir kaçmış

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Tutuklanan Elibol ve ve ona yardım eden 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli Rüstem Elibol’un, ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar, diğer 3 şüphelinin ise ‘cebir tehdit veya hile kullanarak silahla ve birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıla kadar hapisleri istendi.

DEVLETE SIĞINMIŞ

İddianamede, Elibol ve Aksu’nun 2019’da evlendikleri, 2022’de boşandıkları belirtildi. Aksu’nun 2020’de Rüstem Elibol hakkında, ‘tehdit’, ‘kasten yaralama’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından şikâyetçi olduğu, Aksu’nun sığınma talep ettiği ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) teslim edildiği ifade edildi. Bahar Aksu’nun izni kaybettirmek için Elibol ile yaşadıkları Çanakkale’den önce Edirne’ye oradan da İstanbul’a taşındığı da iddianamede yer aldı.

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HER ŞEYİ PLANLAMIŞ

İddianamede, Elibol’un Aksu’yu sosyal medya araçlarından 2020 yılından beri takip ettiği, nerede olduğunu bulmaya çalıştığı, yapmış olduğu paylaşımlardan Şişli Bomonti’de bulunan otelde çalıştığını öğrendiği anlatıldı. Elibol’un, yerini tespit ettikten sonra eski eşini öldürmek amacıyla yanına arkadaşlarını da alarak İstanbul’a geldiği, Bahar Aksu’yu kaçırmak istediğini diğer şüphelilere söylediği öne sürüldü. Aksu’nun ev ve işyeri arasındaki güzergâhını belirledikleri, sonrasında kişi sayısının yeterli olmadığını düşünerek Çanakkale’ye dönerek yanlarına 1 kişi daha aldıkları iddia edildi. Tekrar İstanbul’a geldikleri ve olay öncesinde keşif yaptıkları belirtildi.