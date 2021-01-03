MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBahar havasına rağmen evde kaldık
GeriGündem Bahar havasına rağmen evde kaldık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İSTİHBARAT SERVİSİ
Haber Giriş: 03.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bahar havasına rağmen evde kaldık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahar havasına rağmen evde kaldık
Abone Olgoogle-news

Ocak ayında bahardan kalma günler yaşasak da vatandaş kısıtlamalara genel olarak uydu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbullular da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunu evlerinde geçirdi. Böyle olunca da güzel havanın tadını çıkarmak turistlerle sokak hayvanlarına kaldı. İstanbul’un birçok noktasında yol kontrolleri devam ederken bazı uyanık vatandaşların kontrol noktalarından geçebilmek için taksiye binebileceği düşüncesiyle polis ekipleri uygulamalarını sıkılaştırdı. Beşiktaş ve Beyoğlu’nda taksi yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ekipler ekstra önlem aldı, taksiler tek tek durduruldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle