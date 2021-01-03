Bahar havasına rağmen evde kaldık

Tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbullular da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunu evlerinde geçirdi. Böyle olunca da güzel havanın tadını çıkarmak turistlerle sokak hayvanlarına kaldı. İstanbul’un birçok noktasında yol kontrolleri devam ederken bazı uyanık vatandaşların kontrol noktalarından geçebilmek için taksiye binebileceği düşüncesiyle polis ekipleri uygulamalarını sıkılaştırdı. Beşiktaş ve Beyoğlu’nda taksi yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ekipler ekstra önlem aldı, taksiler tek tek durduruldu.