Bahar havası estireceğiz

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ADALET İSTİYORUM

“83 milyon adına adalet istiyorum. Masum insanların hapishanelerde kin ve intikam duygusuyla tutulmasını istemiyorum. Yazıktır günahtır. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste? Askeri öğrenciler, avukatlar neden hapiste? Türkiye’nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz. Kinle öfkeyle devleti yönetmeyeceğiz. Türkiye’nin buradan süratle çıkması lazım. Bunu birlikte yapacağız.

Hayat pahalılığı herkesin dilinde. Türkiye’yi bu hale kim getirdi? Erdoğan ‘Bay Kemal’ diyecek ama sen de biliyorsun ki benim yetkim yok. Ama bana yetkiyi vereceksiniz, dostlarımızla beraber bu ülkede nasıl bir bahar havası estireceğimizi göreceksiniz.

Çöplerden kağıt toplayan gencecik fidan gibi evlatlarımız, topladıkları kağıtları depolayıp satıyorlar. Gelirleriyle de ailelerine bakıyorlar. Bunların üzerine baskı kurulmaya başlandı. Depoları basıldı. Çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvenliği olacak. Mazlumun ahı indirecektir şahı.

SANDIĞI GETİR KARDEŞİM

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Daha kış gelmeden 2021’in ilk beş ayında 1 milyon 525 bin abonenin elektriği kesildi. İnsanlar açlıktan mı ölmüş, ‘Hayır efendim fazla yemek yedi onun için öldü’ diyecekler. 2020 Ekim’den 2021 Ekim’e kadar tam 31 kez elektrik, doğalgaz ve akaryakıt ürünlerine zam yaptılar.

Bütün bunlara rağmen komedi gibi, ‘Amerika’nın, İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi?’ diyor. ‘Benzin yok benzin’ diyor. Allah akıl fikir versin. ‘Almanya’da kuyruklar, Fransa’da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar’ diyor. Pes ya, ya arkadaş orada kişi başına gelir 50 bin dolar, 30 bin dolar, 70 bin dolar. Adam hayal aleminde geziyor. Topluma daha ciddi bir maliyet yüklemesinler diye, bir an önce sandığı getir kardeşim. Yönetemiyorsun, yöne-teceğiz.

KARA KIŞ FONU OLUŞTUR

Erdoğan, Türkiye’nin büyümesi ve ilerlemesi önündeki, demokrasinin önündeki en büyük takozdur. Türkiye büyüyecek gelişecek ama önüne çıkmış her şeyi engelliyor. Kendisine önerdim, süratli bir şekilde kara kış fonu oluştur. Belki hoşuna gitmeyebilir. Bahar fonu de, sarayın yardım fonu de ne dersen de. Ama bu kışın, bu yılın ilk beş ayından 1.5 milyonu aşkın kişinin elektriği kesilmişse, 700 bine yakın kişinin doğal gazı kesilmişse önümüzdeki kış çok büyük bir felaket geliyor demektir. Erdoğan böyle bir fon kurarsa prim yapacak. Kimsenin elektriği, doğalgazı kesilmeyecek, parasını devlet karşılaya-cak. Sosyal devlet fakir fukaranın devletidir. Biz sizin oyunuza değil, biz sizin sorunlarınıza talibiz, sizin sorunlarınızı çözeceğiz.”

ERDOĞAN’A: 3600’Ü HER GÜN SÖYLEYECEĞİM

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Sonunda Erdoğan ‘Ben 3600’ü vereceğim’ dedi. Güzel demek ki, sözümüzü dinlemeye başladı. Yaparsan alkışlayacağım, milletvekillerimiz el kaldıracak. Sanıyor ki Kılıçdaroğlu bunu bir kez söyledi, artık unuttu, mesele bitti. Yok kardeşim 3600 ek gösterge sağlanıncaya kadar her gün dillendireceğim. İlk verdiği sözden bu yana yani 2018’den bu yana tam 41 ay geçmiş. 2022’de yapacağız diyor. Kaçacak mı, 2022’de ne yapacak? Niye şimdi yapmıyorsun kardeşim, Meclis açık. Yine vaadinden kaçacak, yine başka bir gerekçe uyduracak, ‘Beni seçerseniz ben yapacağım’ diyecek. Artık seni kimse seçmeyecek, sen kusura bakma. Öğretmen, sağlık çalışanı, polisler, din görevlileri, infaz koruma memurları bunların tamamına 3600’ü vereceksiniz. Vermezseniz söke söke alacağız.