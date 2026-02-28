Bahar havası bitti! Kara kış geri döndü

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından geçen çarşamba gününden itibaren başta Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz olmak üzere yurdun büyük bölümünde hava sıcakları düştü, soğuk ve kar yağışı etkili oldu.

YOLLAR KAPANDI

* ERZURUM’da önceki gece başlayan kar yağışı aralıklarla sürdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, belediye ekipleri yolları açık tutmak için seferber oldu. Erzurum Teknik Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi’nde dün için eğitime 1 gün ara verildi, dersler çevrimiçi yapıldı

* ARDAHAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Gürcistan sınırında, Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı’na ulaşımı sağlayan Ilgar Geçidi, araç trafiğine kapandı. Araçların sürücüleri, kara yolunda geçidin açılması için bekledi.

* KARS’ta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Merkezde 9, Akyaka’da 10, Arpaçay’da 18, Digor’da 19, Kağızman’da 3, Sarıkamış’ta 5, Susuz’da ise 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

* HAKKÂRİ’de de kar yağışı nedeniyle kent genelinde 71 köy ve 139 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde dün okullar tatil edildi.

* ERZİNCAN’da önceki gece başlayan kar yağışı dün de aralıklarla etkili oldu. Kent merkezinde kalınlığı 30 santimetreye ulaşan karı, temizlemek için belediye ekipleri seferber oldu. Ekipler, yolların açık tutulması için koordineli şekilde görev yaptı.

* MALATYA genelinde kar yağışı etkili oldu. Pütürge, Darende, Kuluncak, Yazıhan, Arapgir ve Akçadağ ilçelerinin tamamı ile Yeşilyurt ve Kale ilçelerinin bazı mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime dün ara verildi.