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Bahar Candan tahliye edildi

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#Bahar Candan #Nihal Candan#Gülnihal Çiçek
Bahar Candan tahliye edildi
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 07:00

DOLANDIRICILIK ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan ve aralarında sosyal medya fenomeni Bahar Candan ile Nihal Candan olarak bilinen kardeşi Gülnihal Çiçek’in de bulunduğu 21 sanıklı davaya dün Küçükçekmece 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

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Mahkemede söz verilen Bahar Candan, “3 Şubat 2023’te banka hesabıma 13 milyon TL gelmiş gibi paylaşımda bulundum ama aslında hesapta 1 milyon var. Paraların bende olduğunu düşünmüşler ama böyle bir şey yok, ben photoshop yaptım” diye konuştu. Tutuksuz sanık Nihal Candan ise “Bu kadar zaman sonra masum olduğumuz anlaşılmıştır diye düşünüyorum. En gerçekçisinden ‘Pardon’ filmini çektik” dedi. Mahkeme heyeti, Bahar Candan’ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. 7 kişinin ise tutukluluğuna devam kararı verdi. Karar sonrası sevinç çığlıkları atan Nihal Candan, “Mutluyum, tahliye olacağını biliyordum” diye konuştu. 44 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Bahar Candan 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.    

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#Bahar Candan#Nihal Candan#Gülnihal Çiçek

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