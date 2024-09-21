Bahar Candan tahliye edildi

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Mahkemede söz verilen Bahar Candan, “3 Şubat 2023’te banka hesabıma 13 milyon TL gelmiş gibi paylaşımda bulundum ama aslında hesapta 1 milyon var. Paraların bende olduğunu düşünmüşler ama böyle bir şey yok, ben photoshop yaptım” diye konuştu. Tutuksuz sanık Nihal Candan ise “Bu kadar zaman sonra masum olduğumuz anlaşılmıştır diye düşünüyorum. En gerçekçisinden ‘Pardon’ filmini çektik” dedi. Mahkeme heyeti, Bahar Candan’ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. 7 kişinin ise tutukluluğuna devam kararı verdi. Karar sonrası sevinç çığlıkları atan Nihal Candan, “Mutluyum, tahliye olacağını biliyordum” diye konuştu. 44 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Bahar Candan 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.