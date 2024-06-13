Bahar Candan ile tartışmıştı... 9. koğuş ayrıldı, artık tek başına... Seçil Erzan'dan yeni talep

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Ucuz otomobil vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çeteye üye olmaktan tutuklanan Nihal- Bahar Candan kardeşler ile eski futbolcuları dolandırma iddiasıyla tutuklanan bankacı Seçil Erzan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 9. Koğuş'ta birlikte kalıyordu. 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye olunca, psikolojisi bozulan Bahar Candan bir kez hastanelik olmuştu.

Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan Bahar Candan cezaevinde 'Dolandırıcı' kavgasına tutuşmuştu. Seçil Erzan, Bahar Candan'ın kendisine sürekli "Dolandırıcı" demesinden rahatsız olunca tartışma çıkmıştı. İnfaz memurları müdahalesiyle kavgayı bitiren Seçil Erzan, Bahar Candan'dan şikayetçi olmuştu.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, Seçil Erzan'la ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

Bahar Candan ve Seçil Erzan farklı suçlardan nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla Marmara Cezaevi’nin 9. Koğuşunda kalıyorlardı. İki arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Bahar Candan erken uyuduğu ancak Seçil Erzan’ın geç saatlere kadar çalıştığı için ışık açısından bir anlaşmazlık yaşandı ilk olarak. Sonrasında da bir televizyon problemi yaşandı. Bahar Candan’ın sürekli televizyon izlemek istediği ancak Seçil Erzan’ın televizyon izlemek istemediği öğrenildi. Özellikle haber programlarını, televizyonun sesini bile duymak istemediği belirtildi. Anlaşmazlıklar sonrası tarafların avukatları harekete geçti.

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Seçil Erzan’ın koğuşunun Bahar Candan ’dan ayrılması için bir dilekçe sunuldu ve kabul edildi. Seçil Erzan artık koğuşunda tek kalıyor. Erzan’ın koğuşunda televizyon ve buzdolabı istemediği sadece kitap istediği edinilen bilgiler arasında.

SEÇİL ERZAN'DAN EV HAPSİ TALEBİ

Erzan’ın avukatları ayrıca cezaevi hapsinin ev hapsine dönmesi için bir dilekçe sundular. Annesinin sağlık durumu nedeni ile psikolojik rahatsızlık öne sürülerek bir dilekçe sunuldu.