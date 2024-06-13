×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bahar Candan ile tartışmıştı... 9. koğuş ayrıldı, artık tek başına... Seçil Erzan'dan yeni talep

Güncelleme Tarihi:

#Bahar Candan#Seçil Erzan#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 13:57

Ünlü futbolcuların da dahil olduğu birçok kişiden 'Fatih Terim fonu' adı altında para toplamakla suçlanan Seçil Erzan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan'ın koğuşu değişti, artık tek kişi kalıyor. O bilgilere CNN TÜRK ekibinden Merve Tokaz ulaştı. İşte tüm detaylar..

Haberin Devamı

Ucuz otomobil vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çeteye üye olmaktan tutuklanan Nihal- Bahar Candan kardeşler ile eski futbolcuları dolandırma iddiasıyla tutuklanan bankacı Seçil Erzan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 9. Koğuş'ta birlikte kalıyordu. 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye olunca, psikolojisi bozulan Bahar Candan bir kez hastanelik olmuştu.

Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan Bahar Candan cezaevinde 'Dolandırıcı' kavgasına tutuşmuştu. Seçil Erzan, Bahar Candan'ın kendisine sürekli "Dolandırıcı" demesinden rahatsız olunca tartışma çıkmıştı. İnfaz memurları müdahalesiyle kavgayı bitiren Seçil Erzan, Bahar Candan'dan şikayetçi olmuştu.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, Seçil Erzan'la ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

Bahar Candan ve Seçil Erzan farklı suçlardan nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla Marmara Cezaevi’nin 9. Koğuşunda kalıyorlardı. İki arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Bahar Candan erken uyuduğu ancak Seçil Erzan’ın geç saatlere kadar çalıştığı için ışık açısından bir anlaşmazlık yaşandı ilk olarak. Sonrasında da bir televizyon problemi yaşandı. Bahar Candan’ın sürekli televizyon izlemek istediği ancak Seçil Erzan’ın televizyon izlemek istemediği öğrenildi. Özellikle haber programlarını, televizyonun sesini bile duymak istemediği belirtildi. Anlaşmazlıklar sonrası tarafların avukatları harekete geçti.

Haberin Devamı

Bahar Candan ile tartışmıştı... 9. koğuş ayrıldı, artık tek başına... Seçil Erzandan yeni talep

Seçil Erzan’ın koğuşunun Bahar Candan’dan ayrılması için bir dilekçe sunuldu ve kabul edildi. Seçil Erzan artık koğuşunda tek kalıyor. Erzan’ın koğuşunda televizyon ve buzdolabı istemediği sadece kitap istediği edinilen bilgiler arasında.

SEÇİL ERZAN'DAN EV HAPSİ TALEBİ

Erzan’ın avukatları ayrıca cezaevi hapsinin ev hapsine dönmesi için bir dilekçe sundular. Annesinin sağlık durumu nedeni ile psikolojik rahatsızlık öne sürülerek bir dilekçe sunuldu.

Gözden KaçmasınSinir krizi geçirdi, ikisi de revire kaldırıldıSinir krizi geçirdi, ikisi de revire kaldırıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahar Candan#Seçil Erzan#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!