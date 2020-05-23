Bağnaz ne demek? Bağnaz nedir? Bağnaz TDK kelime anlamı

Bağnaz kelimesi aslına bakılırsa pek çok kesim tarafından bilinen bir sözcüktür. Ancak bilmeyen kişiler için ise TDK açısından bu kelimenin anlamı, ‘Bir inanışa ya da bir düşünceye aşırı biçimde bağlanmak, ondan başka bir düşünce ya da inancı kabul etmemek, fanatik’ biçiminde tabir edilmektedir.

Bağnaz Ne Demek?

Banaz kelimesi aynı zamanda karşılık olarak sığ düşünceli kişi olarak da anlatılmaktadır. Yani herhangi bir konu hakkında buna aşırı şekilde inanmak ya da bir düşünceye saplanmak biçiminde tarif edilebilir. O düşünceden başka hiçbir düşünce ya da inancı kabul etmemek ve asla doğru olduğuna inanmamak gibi anlam üzerinden ele almak mümkün.

‘’Bu gerçekten çok Bağnaz bir görüş.’’

Bağnaz Nedir?

Bir düşünceye veya bir inanışa aşırı şekilde bağlanan, bu düşünce ya da inancın ötesinde hiçbir şeyi kabul etmeyen kişiler için bağnaz kelimesi kullanılmaktadır. Aynı şekilde TDK üzerinden de bu anlamı ile ifade edilir. Türkçede sıfat olarak kullanılan bu kelime halk arasında da oldukça yaygın şekilde değerlendirilmektedir. Özellikle yazılı kaynak veya edebi eserler ile beraber gazete ve TV üzerinde de yoğun olarak duyulan bir sözcüktür.