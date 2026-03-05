Bağışlarla yapıldı: Köy meydanına Atatürk heykeli dikildi

Haberin Devamı

Kestel Köyü Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından köy meydanında bulunan Atatürk büstünün yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Köy halkı ve yardımseverlerin desteğiyle başlatılan kampanya kapsamında mevcut büst yerine, Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar (Başkomutanlık) Meydan Muharebesi'nin ardından at üstünde "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" emrini verdiği anın tasvir edildiği heykeli alındı. Heykel beton kaide üzerinde köy meydanına dikildi.

Dernek Başkanı Özcan Dağaş, "Şüphesiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtının küçüğü büyüğü, iyisi kötüsü olmaz. Köyde bulunan restoranların katkısıyla yaz kış çok sayıda yabancıyı ağırlıyoruz. Dernek ve yönetim kurulumuzun kararı ile ilk olarak köy meydanında bulunan, yıllardır gururumuz olan Atatürk büstünü yenileme kararı aldık. Çok sayıda köy halkımız ve yardımseverlerin desteği ve bağışıyla Atatürk'ün 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri' sözlerini simgeleyen anıtını alarak köy meydanımıza montajını yaptık" dedi.