Bağışlar hayat kurtaracak

Haberin Devamı

Afet bölgesine ikinci el, kullanılmış, son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme gönderilmeyeceğini vurgulayan bakanlık yetkilileri, hayırsever vatandaşlar için “acil ihtiyaç listesi” yayınladı. Vatandaşlardan nakit bağış kampanyasına yönelik yoğun talep gelirken, bu konuda önümüzdeki günlerde hükümet yetkililerden gelecek açıklamaların beklenmesi tavsiye edildi.



KURUMSAL BAŞVURU AFAD’A



Bakanlıktan yapılan açıklamada, afet bölgesine bağışta bulunmak isteyen vatandaşların malzemelerini ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve kaymakamlıklara teslim etmeleri önerildi. İlçelerde toplanan malzemeler SYD Vakıflarınca koordine edilerek afet bölgelerine ulaştırılacak. İhtiyaç malzeme bağışlamak isteyen kurumsal firmaların ise Afet Acil Durum Başkanlığı’na ulaşarak Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu ile bağlantı kurması istendi.



İLK AŞAMADA 250 MİLYON LİRA



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ildeki SYD şubelerine ilk aşamada 250 milyon lira nakit aktardı. Bakanlığın verdiği bilgiye göre Kahramanmaraş’a 116, Adana’ya 100, Hatay’a 108, Gaziantep’e 53, Osmaniye’ye 64, Malatya’ya 62, Adıyaman’a 33, Diyarbakır’a 67, Şanlıurfa’ya 65, Kilis’e 28 psikososyal destek personeli gönderildi. Yardımların dağıtımı için Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ta birer, Gaziantep’te 2, Adıyaman’da 3 olmak üzere toplam 10 depo kuruldu.

Haberin Devamı

YARDIM HESAPLARI AFAD’IN SİTESİNDE

AFAD, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası afetzedelere yardım etmek isteyenler için SMS ve banka hesap numaralarını duyurdu. AFAD’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalara destek vermek isteyenlerden yoğun şekilde yardımda bulunma talebi geldiği ifade edildi. Açıklamada, depremden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara destekte bulunmak isteyenlerin “DEPREM” yazıp 1866’ya SMS göndererek 20 lira bağışta yapabileceği kaydedildi. Banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabileceği belirtilen açıklamada, kuruma ait bağış hesapları paylaşıldı. Bağış hesaplarına, AFAD’ın, “https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2” internet sitesinden de ulaşılabilecek.