‘Bağışlar bahiste kaybedildi’ iddiası

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Haluk Levent’in başkanı olduğu AHBAP Derneği’ne yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Levent önceki gün Bursa’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi.

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların, şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı.

MİLYARLARCA LİRA PARA GİRİŞİ ÇIKTI

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Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunun konusu, AHBAP Derneği’nin kurucularından Alper Çelik, bir dönem İdari ve Mali İşler Müdürü olan dernek üyesi Emrah Gödeliner ve organizasyon sorumlusu Zafer Yay’ın mali hesap hareketlerinin incelenmesi oldu. Rapora göre, sosyal güvenlik kayıtlarında ‘müzisyen’ olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen Alper Çelik’in hesaplarında 2020-2024 arasında 779 milyon 267 bin TL para girişi, 671 milyon 623 bin TL para çıkışı tespit edildi. ‘Organizasyon sorumlusu’ olarak kayıtlı Zafer Yay’ın hesaplarında aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi.

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MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020’nin ilk çeyreğinden itibaren ‘hayatın olağan akışına aykırı’ şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.

BORÇ ADI ALTINDA PARA GÖNDERİLMİŞ

MASAK raporunda, Alper Çelik’in bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğine yer verildi. Para transferleri işlem açıklamalarında ‘AHBAP faaliyetleri için borç’, ‘Haluk için borç’, ‘Ahbap borç’ ifadelerinin yer aldığı ifade edildi. Haluk Levent’in, Alper Çelik’e 210 bin TL gönderdiği görüldü.

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MASAK raporunun sonunda şahısların mali profillerinin çok üzerinde para transferleri olduğu, şahısların arasında birbirleri ile mahiyeti anlaşılamayan para transferleri bulunduğu, transferlerin izaha muhtaç olduğu, şahısların AHBAP Derneği’ni suiistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

HALUK LEVENT’TEN AÇIKLAMA: KİŞİSEL BORCUMUN AHBAP’LA İLGİSİ YOK

Haluk Levent, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: ‘Sayın Bakanım, benim özel hayatımı AHBAP ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi AHBAP ile ilişkilendirmeyin.’ Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.

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Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız.”