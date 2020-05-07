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Nuray BABACAN / ANKARA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bağışıklık testine başlanacak

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Bağışıklık testine başlanacak
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Sağlık Bakanlığı’nın bir süre önce TÜİK’le başlattığı rastgele testle, şehirlerin virüs yükünü belirleme çalışmasına, önümüzdeki hafta bağışıklık testi de eklenecek.

Bakanlığın, yurtdışından aldığı ELİSA testleriyle önümüzdeki hafta antikor taramasına başlayacağı açıklanmıştı. Toplantılarda yapılan değerlendirmelerde, antikor testlerinin, PCR testi gibi karmaşık olmadığı, kan şekeri ölçülmesi gibi uygulanabildiği bilgisi paylaşıldı. Antikor testlerin, önce güvenirlilik testinden geçirileceği ve ilk olarak İstanbul olmak üzere büyükşehirler, sonra tüm Türkiye genelinde tarama yapılacağı ifade edildi. Türkiye’de hemen hemen tüm hastanelerde bu testi yapacak altyapının olduğu belirtildi.

ORANLAR ÖNEMLİ

Toplantılarda, antikor testi sonuçlarında, toplumdaki bağışıklık oranının yüzde 20 olmasıyla, yüzde 50 olması durumunda ciddi fark olacağı ve yeni dönem kararlarının bu sonuçlara göre alınacağı dile getirildi. Bir toplumda yüzde 20’nin üzerindeki her rakamın önem taşıdığı belirtildi. Bu sonuçların, karantina kararlarında, il sınırlarının açılmasında, toplu çalışılan yerlerdeki kişilere bağışıklık belgesi verilmesi veya bağışıklığı olanların görevlendirilmesi gibi sonuçlarının olacağı ifade ediliyor.

 

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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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