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Bağışıklığı güçlendiren çorba kış aylarının vazgeçilmezi oldu: İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlere kargoyla gönderiyorlar: Kasesi 40 TL

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#Çorba#Tirşik Çorbası#Kahramanmaraş
Bağışıklığı güçlendiren çorba kış aylarının vazgeçilmezi oldu: İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlere kargoyla gönderiyorlar: Kasesi 40 TL
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 11:02

Kahramanmaraş'ta bağışıklık sistemine güçlendiren tirşik çorbası, doğallığı ve lezzetli aroması ile kış aylarının vazgeçilmezi oldu. 48 yaşındaki Fatma Uzun, "İzmir, İstanbul gibi yerlerden sipariş verenler oluyor. Biz de buradan siparişleri gönderiyoruz. Kahramanmaraş'ın vazgeçilmezi tirşik çorbası. Çok seviyorlar. Grip gibi şeker hastalığına da iyi geliyor" dedi.

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Tirşik çorbasının kışın birçok hastalığa da iyi geldiğini söyleyen 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Fatma Uzun, kış aylarında bağışıklığı güçlendiren tirşik çorbasına rağbetin arttığını ifade etti.

Bağışıklığı güçlendiren çorba kış aylarının vazgeçilmezi oldu: İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlere kargoyla gönderiyorlar: Kasesi 40 TL

"DÜKKANIMIZ DEPREMDE YIKILDI"

"Emeği çok zor ama karşılığını alıyoruz" diyen Uzun, "Geçimimizi bu işle sağlıyoruz. Dükkanımız depremde yıkıldı ve burada hizmet vermeye başladık. Akşamdan bastırıyoruz. Sabahleyin pişiriyoruz ve bir gün sonra servise sunuyoruz" dedi.

Bağışıklığı güçlendiren çorba kış aylarının vazgeçilmezi oldu: İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlere kargoyla gönderiyorlar: Kasesi 40 TL

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Kış gelince tirşik çorbasına rağbetin arttığını söyleyen Uzun, "Hastalara şifa oluyor. Fiyatlarımız bardak 15 TL, kasesi 40 TL, kilosu ise 100 TL. İzmir, İstanbul gibi yerlerden sipariş verenler oluyor. Biz de buradan siparişleri gönderiyoruz. Kahramanmaraş'ın vazgeçilmezi tirşik çorbası. Çok seviyorlar. Grip gibi şeker hastalığına da iyi geliyor" ifadesini kullandı.

Bağışıklığı güçlendiren çorba kış aylarının vazgeçilmezi oldu: İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlere kargoyla gönderiyorlar: Kasesi 40 TL

Bağışıklığı güçlendiren çorba kış aylarının vazgeçilmezi oldu: İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlere kargoyla gönderiyorlar: Kasesi 40 TL

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#Çorba#Tirşik Çorbası#Kahramanmaraş

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